Berlin. Fans bekommen Helene Fischer am Wochenende gleich zwei Mal im Fernsehen zu sehen: Am 4. Dezember im ZDF, einen Tag später bei RTL.

Helene Fischer ist 2020 kaum aufgetreten

An diesem Wochenende ist Deutschlands größter Schlagerstar gleich zweimal im Fernsehen zu sehen

Wir fassen zusammen, was über ihre Auftritte bekannt ist

Schlagersängerin Helene Fischer befindet sich seit Längerem in einer Auszeit. Ihr einziger Auftritt dieses Jahr: die Verleihung der „Goldenen Henne“ im Oktober. In den nächsten Tagen wird die 36-Jährige aber gleich mehrmals im Fernsehen zu sehen sein.

Wie das Nachrichtenportal „Watson“ unter Berufung auf Fischers Plattenfirma Universal Music berichtet, wird sie am Samstag, 5. Dezember, in der ZDF-Gala „Ein Herz für Kinder“ auftreten. Fischer wird ein Duett mit dem italienischen Opernsänger Andrea Bocelli singen. Die Gala wird am Samstagabend (20.15 Uhr) live im ZDF übertragen. Neben Helene Fischer werden auch Max Raabe, Lea, Florian Silbereisen und Thomas Anders auftreten.

„Wir sehen ja gerade, wie wichtig Solidarität für unser Zusammenleben ist. Wir müssen alle aufeinander achtgeben, um die großen und die kleinen Herausforderungen zu meistern. Das gilt umso mehr für die Jüngsten in unserer Gesellschaft“, sagte Fischer zu „Bild“.

Am Sonntag, 6. Dezember, wird Helene Fischer außerdem in der RTL-Sendung „Menschen. Bilder. Emotionen“ zu sehen sein.

Am 25. Dezember findet dann traditionell die „Helene Fischer Show“ im ZDF statt. Anders als in den Vorjahren wird es aber keine aktuelle Aufzeichnung geben, sondern coronabedingt nur einen Zusammenschnitt der Highlights der vergangenen Jahre mit dem Titel: „Meine schönsten Momente“. Passend dazu erscheint am 4. Dezember ihr neues Album „Die Helene Fischer Show – Meine Schönsten Momente Vol. 1“, auf dem sich ebenfalls Mitschnitte aus ihren Shows befinden. (jb)

