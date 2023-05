ZDF-Sendung "Markus Lanz" am Dienstag: Diese Gäste sind am 30. Mai im TV

Berlin. Dreimal pro Woche spricht Markus Lanz im ZDF mit seinen Gästen über aktuelle Themen. Wer am 30. Mai in der Show ist, erfahren Sie hier.

Markus Lanz leitet eine der meistgesehenen Diskussionssendungen im deutschen Fernsehen

Über Politiker und Berühtheiten bis zu Journalisten und Fachleuten – Dreimal pro Woche empfängt der Gastgeber verschiedene Personen in der Talkshow

Folgende Gäste sind am Dienstag (30. Mai) in der Talkshow zu Gast

Politiker, Journalistinnen und Fachleute diskutieren über die verschiedensten Themen: Viele – manchmal mehr, manchmal weniger – prominente Menschen sind jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" zu Gast. Der Moderator spricht mit ihnen über aktuelle, politische und gesellschaftsrelevante Ereignisse.

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz zu seiner Talkrunde. Welche Gäste am jeweiligen Tag in der Talk-Runde dabei sind, veröffentlicht das ZDF am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die Sendung dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.

"Markus Lanz": Diese Gäste sind heute (30. Mai) dabei

Manfred Weber (Politiker): Der Europa-Politiker der CSU erläutert, warum er nach dem Wahlsieg Erdoğans für eine Beendigung des türkischen EU-Beitrittsprozesses ist. Zudem äußert er sich zur wirtschaftlichen Lage Europas.

Herbert Diess (Ex-VW-Vorstand): Mit Blick auf die Türkei, China und die USA spricht er über die industrie- und energiepolitischen Herausforderungen Deutschlands.

Carolina Drüten (Journalistin): Die "Welt"-Korrespondentin für die Türkei, Griechenland und den Balkan informiert über aktuelle Hintergründe und Reaktionen auf die Wiederwahl des türkischen Amtsinhabers Erdoğan.

Felix Lee (Autor): Der deutsch-chinesische Wirtschaftsexperte spricht über die Expansionspolitik Chinas. Ferner äußert er sich zur Strategie der dortigen Automobilwirtschaft und Verkehrspolitik.

Die Talkshow gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Die Sendung hat laut dem Medienexperten Bernd Gäbler eine klare Wandlung vollzogen: Während früher eher Boulevard-Themen diskutiert worden, setzt die Redaktion inzwischen vor allem auf harte Politikthemen. (fmg)