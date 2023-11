Berlin. Einmal in der Woche spricht Maybrit Illner im ZDF über ein aktuelles Thema. Diese Gäste sind heute am Donnerstag (2. November) dabei.

Immer donnerstags empfängt Maybrit Illner in der nach ihr benannten Talkshow verschiedene Gäste

Diskutiert wird stets ein aktuelles Thema aus Politik oder Gesellschaft – so auch heute

Lesen Sie hier, wer am Donnerstag (2.November) zu Gast im Studio ist

Sie gehört zu den bekanntesten Talk-Moderatorinnen Deutschlands. Maybrit Illner. Jeden Donnerstag lädt sie in die nach ihr benannte ZDF-Show, um mit ihren Gästen über aktuelle und brisante Themen zu diskutieren. Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind meist aus der Politik und der Medienbranche. Außerdem kommen regelmäßig entsprechende Expertinnen und Experten zu Wort.

Worum geht es in der nächsten Ausgabe von "Maybrit Illner"? Wer ist heute im Studio zu Gast? Und wann läuft die nächste Folge? Die wichtigsten Infos zur heutigen Folge der Talkshow (2. November) im Überblick.

"Maybrit Illner": Um dieses Thema geht es am heutigen Donnerstag (2. November)

Jeden Donnerstag wird bei "Maybrit Illner" über ein gesellschaftlich oder politisch relevantes Thema diskutiert. In 60 Minuten geht es um verschiedene Meinungen und Ansichten, die sich in teils kontroversen Debatten herauskristallisieren. Das Thema am heutigen Donnerstag (02. November) lautet: „Ukraine und Israel – zwei gefährliche Kriege für die Welt?“

Gleich zwei Kriege stellen Europa derzeit vor enorme Herausforderungen. Doch im Gegensatz zum Krieg in der Ukraine ist der Westen uneins was Israel betrifft. Gelingt den Hamas nun eine Spaltung Europas?

Deutschland hat dabei noch nicht seine Position gefunden. Obwohl die Regierung Israel vollumfänglich unterstützen will, enthalten sich die Politiker bei der UN. Ähnlich unentschlossen auch bei der Ukraine: Deutschland will helfen, misstraut jedoch noch bei einzelnen Waffensystemen. Ist der Westen stark genug, gegen das, was viele eine neue „Achse des Bösen“ nennen?Darum wird es in der ZDF-Talkshow gehen.

"Maybrit Illner": Das sind ihre Gäste am heutigen Donnerstag (2. November)

Mit diesen Gästen wird Maybrit Illner heute am Donnerstag, dem 2. November, diskutieren:

Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine

Außenminister der Ukraine Wolfgang Ischinger, von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats

von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats Daniel Cohn-Bendit, deutsch-französischer Publizist und langjähriger EU-Abgeordneter von Bündnis 90/ Die Grünen und Europe Écologie-Les Verts

deutsch-französischer Publizist und langjähriger EU-Abgeordneter von Bündnis 90/ Die Grünen und Europe Écologie-Les Verts Amira Mohamed Ali, Vorsitzende des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht“, ehemalige Fraktionsvorsitzende Die Linke im Deutschen Bundestag

Vorsitzende des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht“, ehemalige Fraktionsvorsitzende Die Linke im Deutschen Bundestag Katrin Eigendorf, Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Maybrit Illner gehört neben Anne Will, Sandra Maischberger und Markus Lanz zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen in Deutschland. Ihre Sendung ist seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

Das sind die nächsten Termine von "Maybrit Illner" im ZDF

2007 wurde die Sendung nach ihrer Moderatorin benannt und läuft seitdem unter dem Namen "Maybrit Illner" jeden Donnerstag in der Regel ab 22.15 Uhr. Die Gäste der Sendung sind meistens Politikerinnen, Wissenschaftler und Journalisten. Produziert wird "Maybrit Illner" in Berlin. Das sind die nächsten Termine der Talkshow:

Donnerstag, 9. November, 22.15 Uhr

Donnerstag, 16. November, 22.15 Uhr

Nach der Ausstrahlung: So sehen Sie "Maybrit Illner" in der ZDF-Mediathek

Kurz nach der Ausstrahlung im ZDF ist die jeweils aktuelle Folge von "Maybrit Illner " auch online verfügbar. Sie kann dann in der ZDF-Mediathek als Stream abgerufen werden.

Maybrit Illner moderiert die nach ihr benannte Talkshow im ZDF. Foto: Christian Schoppe/ZDF

"Maybrit Illner": Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ZDF-Talk

Was für eine Sendung ist "Maybrit Illner"?

"Maybrit Illner" ist eine politische Talkshow, die im ZDF ausgestrahlt wird. Die Sendung wird von der Journalistin Maybrit Illner moderiert. Diskutiert werden aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen.

Wann wird "Maybrit Illner" ausgestrahlt?

Die Sendung wird in der Regel donnerstags um 22.15 Uhr ausgestrahlt.

Wer sind die Gäste bei "Maybrit Illner"?

Die Gästeliste variiert von Woche zu Woche. Im Studio sind oft Politiker und Politikerinnen, Medienschaffende, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie andere Expteren.

Maybrit Illner: Kann ich die Sendung auch online sehen?

Ja, verpasste Folgen von "Maybrit Illner" können in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Dort stehen sie in der Regel kurz nach der Ausstrahlung zur Verfügung.

Wie lange gibt es die Sendung schon?

Die Sendung wurde erstmals im Jahr 1999 unter dem Namen "Berlin Mitte" ausgestrahlt. Seit 2007 trägt sie den Namen der Moderatorin Maybrit Illner. (fmg)