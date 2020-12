Über Grenzen hinweg: Die alten Herrschaftsräume des Vogtlandes neu erkunden

Wünschendorf, die „Pforte des Elstertals“, kann gleich mit mehreren Attraktionen aufwarten. Eine ist die mehr als 1000 Jahre alte Veitskirche, eine sakrale Kostbarkeit und mit die älteste Kirche des einstigen Vogtlandes. Hervorgegangen aus einer Burgkapelle finden sich architektonische Zeugnisse aus vielen Stilepochen – inklusive kostbarster Buntglasfenster aus dem 12. Jahrhundert, die unter Unesco-Denkmalschutz stehen. Wer alle die bauhistorischen Besonderheiten von St. Veit erkundet hat, findet einen Katzensprung weiter mit dem Prämonstratenserkloster Mildenfurth und der überdachten Holzbrücke gleich die nächsten Sehenswürdigkeiten und hat nun vielleicht Lust bekommen, in deren Geschichte zu stöbern.

Projekt kann beachtliche Ergebnisse vorweisen

Genau das ist das Anliegen des länderübergreifenden Intereg-Va-Projektes „Kulturweg der Vögte“. Anschließend an ein Vorgängerprojekt aus dem Jahr 2014 haben vier Jahre lang elf Projektpartner aus Böhmen, Bayern, Thüringen und Sachsen die kulturhistorischen Hinterlassenschaften aus der Herrschaft der einstigen Vögte von Weida, Gera und Plauen kulturtouristisch aufgewertet und vernetzt. 1,8 Millionen Euro Fördermittel von der EU flossen in das Projekt, 15 Prozent kamen als Eigenmittel von den Partnern, deren Kopf der Futurum Vogtland e.V. ist. Ende des Jahres endet nun das Vorhaben und kann ganz beachtliche Ergebnisse, etliche realisierte Bauvorhaben und eine Fülle an Infomaterial vorweisen.

Die Hauptroute des „Kulturweges der Vögte“ von Gera über Greiz, Schleiz, Hof und Plauen nach Cheb mit den schönsten Objekten, 14 weitere Etappen sowie ausgewählte Wander- und Radtouren erschließen insgesamt 150 Sehenswürdigkeiten des Vogtlandes. Jene Kirchen, Burgen und Schlösser, Wehranlagen, Marktplätze, kleine Kapellen und Stadtmauern künden noch heute von der mittelalterlichen Glanzzeit, in der die Vögte hier das Sagen hatten: Die Stadt Weida mit der Osterburg. Der Nachbarort Mildenfurth, Hauskloster der Vögte. Greiz mit dem durch die Vögte um 1188 errichteten Oberen Schloss und dem Unteren Schloss aus der Reußen-Zeit. Plauen mit der Schlossanlage, der imposanten Johanneskirche und dem Komturhof des Deutschen Ordens. Die Burgruine Neuberg bei Asch. Friedrich Barbarossas Kaiserpfalz in Cheb (Eger). Allesamt haben sie ein weitaus größeres Publikum und mehr Aufmerksamkeit verdient als bislang.

Handlicher Routenführer liefert Vorschläge in Deutsch und Tschechisch

Das soll sich nun ändern, hofft Ulrich Jugel, Projektleiter von „Kulturweg der Vögte“. Ein handlicher Routenführer, vom Tourismusverband Vogtland erstellt, liefert Tourenvorschläge in Deutsch und Tschechisch. Eine große Karte liefert einen generellen Überblick und derzeit werden noch 200 verschiedene Folder in Deutsch, Englisch und Tschechisch gedruckt, die eine besondere Sehenswürdigkeit oder einen Ort vorstellen. Zudem sollen auf Burg Mylau in Sachsen und Burg Seeberg auf der tschechischen Seite zwei Informationszentren entstehen. Es gibt mittlerweile auch eine Anleitung für Grundschulen zu einem Theaterstück, um die Regionalgeschichte auf die Bühne zu bringen.

„Und wir haben mit Professor Christoph Fasbender von der TU Chemnitz und seinem Lehrstuhl für Deutsche Literatur- und Sprachgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit einen Partner an der Hand, der eine fundierte, aber auch neue Sicht auf die Geschichte des Vogtlands bietet“, freut sich Jugel. Medial hat der Verein alle Register gezogen, um für das Vogtland zu begeistern. Jetzt liegt es an den Menschen, sich mitreißen zu lassen.