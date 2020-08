Ufhover Pferdeschwemme soll einladender werden

Ufhoven. Heimatverein will historisches Areal noch dieses Jahr wieder herrichten. Weitere Projekte geplant.

„Wir als Heimatverein bemerken die Corona-Pandemie deutlich. Die Leute gehen wieder mehr im Dorf spazieren. Dadurch kommen ihnen Ideen, was wo verändert werden könnte“, sagt Patrick Dill. Der Vorsitzende vom Heimatverein Ufhoven kann sich über mangelnde Projekte im Dorf gerade nicht beschweren. Das aktuellste Vorhaben betrifft die Pferdeschwemme. Dieses Areal am Mühltor macht derzeit nicht viel her. Wer auf der Straße Richtung Waldstedt und Zimmern unterwegs ist und um die historische Bedeutung der Pferdeschwemme nicht weiß, wird kaum aus Neugier Halt machen.