Was macht eine Band, der ein eigentlich unersetzliches Mitglied abhanden kommt? Entweder ist es das Ende der Gruppe oder sie ersetzt ihn durch gleich mehrere Musiker – und, wie im Fall von R.E.M., durch Computer. Die Band verlor 1998 ihr Gründungsmitglied Bill Berry. Der Schlagzeuger – und Freund – quittierte den Dienst, in aller Freundschaft. 17 Jahre war man als Quartett unterwegs, teilte sich die Song-Credits immer demokratisch und alphabetisch: Berry, Buck, Mills, Stipe. Das war nun Geschichte. Die Band entschied nach einer Bedenkzeit weiterzumachen.

„Up“, die erste Platte als Trio, sei nicht das Album, dass beinahe das Ende der Band eingeläutet hätte, so Bassist Mike Mills heute in den Liner Notes zur Wiederveröffentlichung der Platte. Auch wenn es eine schwierige Zeit gewesen sei. „Wir haben versucht zu entdecken, wie wir eine andere Band sein können“, ergänzt Gitarrist Peter Buck. Und Sänger Michael Stipe, den der Weggang des Freundes am meisten getroffen hat, bemüht einen Vergleich: Man sei plötzlich ein dreibeiniger Hund gewesen, doch auch dreibeinige Hunde könne laufen. Die Drei sahen die Krise als Chance. Das war der Trick für das Gelingen des Neustarts.

Jedes Album von R.E.M. soll anders klingen

So betrachtet, war es eigentlich ein guter Ausgangspunkt für eine Band, die ohnehin immer versucht, jedes Album anders klingen zu lassen. Dazu passt, dass Buck bereits an die 20 Songs fertig hatte, mithilfe von Drummachines geschrieben, noch bevor er wusste, dass Berry nicht mehr Teil der Band sein würde. Doch es wird ein Kraftakt, Stipe hat die Mutter aller Schreibblockaden, jeder der Drei hat andere Vorstellungen, wie man klingen will.

Die Kreativität und die Einigkeit kehren schließlich zurück: 80 Songideen hat das Trio am Ende, 14 davon kommen auf „Up“. Die erste Single „Daysleeper“ mit Akustikgitarre und Mandoline erinnert an die erfolgreichen Hits im Folk-Modus Anfang der 90er, verrät aber nichts vom experimentellen Ansatz des Albums. Schon der Opener „Airportman“ ist eine Zäsur, ein vor sich hin schnurrendes Ambientstück – so hatte man R.E.M. noch nicht gehört. Es ist zudem ein Song ohne Refrain, nicht der einzige auf der Platte.

Ich hatte das Gefühl, dass alles neu war. Ich hatte Regeln, die für Alben galten... Ich warf sie einfach aus dem Fenster. Michael Stipe

Im unscharf fokussierten Glam-Rocker „Lotus“ erkennt man Stipes markante Stimme kaum wieder. Bei den meisten Songs prägen Computer und Drummachines das Klangbild, bei einigen wenigen übernehmen Studiomusiker das Schlagwerk. Trotz Versöhnlichem wie „At my most beautiful“ – der Song glänzt mit Glockenspiel und Beach-Boys-Harmonien, es wird ein weiterer Hit für die Band – und viel gutem Songmaterial kann die Band den Erfolg von Alben wie „Automatic for the People“ nicht wiederholen.

Re-Release von „Up“ mit intimen Konzert als Bonus

Zum 25-Jährigen erscheint „Up“ neu gemastered als Doppel-Vinyl (bei Amazon* oder bei JPC*) oder Doppel-CD (bei Amazon*), letztere mit einem farblich angepassten Cover. Es gibt als Bonus keine Demos oder unveröffentlichte Songs, aber ein Poster, Kunstdrucke, ein Booklet mit neuen Liner Notes sowie einen Konzertmitschnitt vor Mitgliedern des Band-Fanclubs als Gastauftritt in der damals populären TV-Serie „Party of Five“ im Jahr 1999. Ein intimes Vergnügen, man merkt die Unsicherheit, aber auch den Spaß an der neuen Situation ohne Berry. Eine limitierte Version kommt zusätzlich mit einer Blu-Ray (bei Amazon* oder bei JPC*) mit weiteren Abmischungen, Musikvideos, einer Studioperformance und einem erweiterten Booklet.

„Up“ wird im Bandkatalog oft als wenig geliebtes Stiefkind bewertet. Die neue Edition ist die Chance, eines der interessantesten, wenn auch nicht am leichtesten zugänglichsten R.E.M.-Alben neu zu bewerten. Mit 14 Songs ist die Platte etwas zu lang, aber die Arrangements aus dem Maschinenraum schaffen zu den teils typischen Kompositionen der Band neue Zugänge. Drei Singleauskopplung gab es unverständlicherweise nur, viele Songs gilt es abseits der Chartlisten zu entdecken, etwa „Walk unafraid“ – eine Art Losung für eine neue Epoche der Gruppe aus Athens.

Die Geschichte der Band war noch nicht auserzählt, es schlummerten noch einige gute Songs und Alben in den Musikern.

