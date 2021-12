Thomas Christ als Phil und Femke Soetenga als Tracy streiten in „A New York Christmas“ um die letzte verfügbare Nordmanntanne.

Viel Verpackung, wenig Gehalt: „A New York Christmas“ in Nordhausen

Nordhausen. Die kleine Musical-Revue wird vor allem schön gesungen. Ins Tanzen gerät sie aber leider kaum.

„Manchmal“, sagt die Musicaldarstellerin zum Musicaldarsteller, „ist dieses Theaterbusiness echt hart, oder? Man weiß nie, was morgen sein wird.“ Oder man weiß es eben: dass man zum Beispiel vor, während und nach Weihnachten vornehmlich auf der Bühne stehen wird, so wie unter anderem Femke Soetenga und Thomas Christ in Nordhausen. Anders als ihre Figuren Tracy und Phil sind sie nicht ohne Engagement und sollen jetzt noch neun Mal die Musical-Revue „A New York Christmas“ spielen: sofern jene Pandemie es noch zulässt, die vor einem Jahr verhindert hatte, dass die damals bereits fertige Produktion herauskam.

Soetenga und Christ hatten das zuvor aber schonmal getan: vor fünf Jahren in Brandenburg an der Havel. Dort motzte Regisseur Wolf Widder ein Programm US-amerikanischer Weihnachtssongs mit einer diese verbindenden Geschichte auf: Eine Frau und ein Mann zanken sich Stunden vor der heiligen Nacht um New Yorks scheinbar letzten verfügbaren Weihnachtsbaum. Sie kriegt ihn, aber nicht jenen anderen Mann, für den sie sich so ins Zeug legt. Er, frisch geschieden, wird vergeblich darauf warten, seinen Sohn zu sehen. Einsam und verlassen treffen sich beide nächtens wieder . . .

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ungefähr so geht’s auch im Theater Nordhausen zu, auf das am Premierenabend erste Schneeflocken fielen, derweil sie drinnen von „White Christmas“ träumten. Ivan Alboresi und Jörg Neubauer haben das aber neu getextet, in Teilen andere Broadway-Songs verwendet und eine dritte Figur erfunden: Jörg Neubauer, zuletzt in Nordhausen als Juan Perón engagiert, an der Seite Femke Soetengas als Evita, und nun fest am Haus, spielt und singt einen „Erzähler“, der aber gar nichts erzählt. Eher ist er eine Art Conférencier, der auch als Weihnachtsbaumverkäufer, Kellner oder als Tracys Stephen auftaucht, aktueller Mann ihrer bürgerlichen Träume, die mal wieder platzen.

Obschon eine eher läppische Story aus der Ramschecke, beginnt das Ganze höchst vielversprechend: witzig, spritzig und doppelbödig. Vor dem hohem Eckgebäude mit Schleife drum, das Ausstatter Wolfgang Kurima Rauschnig aus zwei drehbaren Bühnenteilen bauen ließ, um dahinter zwei Singlewohnräume einzurichten, ist High Noon, zwölf Uhr mittags (obwohl die Lichtstimmung das vor schwarzem Hintergrund nicht herstellt).

Ein in Duetten ausgetragenes Duell, dann ein Solo nach dem anderen

Hier kommt es also zum in Duetten ausgetragenen Duell „Wer kriegt wohl das letzte Bäumchen?“ Kampfeslust und etwas Missgunst liegen herzhaft unter Irving Berlins „White Christmas“ und seinem Annie-Get-Your-Gun-Wettstreit „Alles, was du kannst, kann ich viel besser“: ohne Gun, also Pistole, aber mit scharf geschossenen allerhöchsten Tönen.

Bis hierher verbindet Ivan Alboresi ganz gut seine Professionen: Regisseur und Choreograph. Zunehmend arrangiert er dann aber, zwischen kurzen Szenen, nur ein Solo nach dem anderen: Christs Phil träumt etwa groß von „New York, New York“, Soetengas Tracy klein vom „Häuschen für uns zwei“.

Musikalisch lässt sich das alles nahezu mit Tracys Lieblingswort beschreiben: perfekt! Auch dank Chenglin Li, der das Loh-Orchester elegant und locker durchs häufig swingende Programm geleitet. Die Perfektion aber ist auch ein Problem: Es passiert nicht wirklich was. Viel Verpackung, wenig Gehalt. Sie tanzen, obwohl dies eine Revue sein soll, kaum noch – und dieser Abend als solcher schon gar nicht.

Nur Femke Soetenga gelingt eine Figur mit Augenzwinkern und doppeltem Boden: eine nicht mehr so ganz junge, aber leicht beschwipste Frau, spontan und nicht so berechenbar wie die beiden Herren, die schön, aber eindimensional singen.

Der Baum strahlt und glänzt, es liegt aber nicht mehr viel drunter.

Wieder geplant für den 19. bis 23. sowie für den 26. bis 29. Dezember.