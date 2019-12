Virtuelle Rom-Reisen

„Ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt!“ befand Johann Wolfgang Goethe, als er nach fluchtartigem Aufbruch aus Böhmen im Oktober 1786 in Rom eintraf. Seinem damaligen Domizil, der heutigen Casa di Goethe, widmet sich nun ein multimediales Storytelling-Projekt des Arbeitskreises selbständiger Kultur-Institute (AsKI) im Internet; „Alle Wege führen nach Rom“ lautet sein Titel. Gefördert aus dem Etat der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, haben sich acht Einrichtungen daran beteiligt – darunter die Klassik Stiftung Weimar und die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha.

Einen recht antiquierten Eindruck macht dieser tatendurstige, nicht mehr ganz junge Herr in seiner eleganten, gut 200-jährigen Robe, wenn er sich, ungeachtet des modernen Kraftverkehrs, auf der Straßenmitte per pedes durch die Ewige Stadt bewegt. Sein Ziel: Die Via del Corso Numero 18; dort findet Goethe, inkognito als Maler Miller, Unterschlupf in einer Künstler-WG im ersten Stock des Palazzo Moscatelli. Sogleich menschelt es, weil sein Hausgenosse Johann Heinrich Tischbein ein paar häusliche Szenen mit Feder und Kreide festhält: „Zwei Männer auf dem Sofa“ zeugen von wahrhaftig entspannter Atmosphäre. „Ich bin wie zu Hause“, lautet des Dichters Überschrift dazu.

Filmschnipsel vom Frauenplan leider ohne Ton

Aber schon ist man in der Gegenwart angelangt, und Direktorin Maria Gazzetti stellt das vom AsKI getragene Museum in der Casa di Goethe per filmischem Rundgang vor: in erstklassigem Italienisch, englisch untertitelt. Spätestens hier steigen jugendliche Virtuell-Reisende, an die sich das Projekt vorzugsweise richtet, aus der linearen Erzählung aus. Dass Bild-, Text- und Video-Elemente miteinander kombiniert und von Audio-Streams unterlegt sind, hat für sie nichts Aufregendes an sich – und die weitere Geschichte des Hauses wohl auch nicht.

Doch dieser Erzählstrang stammt aus der Casa di Goethe. Mehr über Goethe erwartet man vom „Abenteuer der Vernunft“, einem Beitrag der Klassik-Stiftung. Er setzt den Akzent nicht etwa auf den erotischen, sondern auf den naturkundlichen Interessen des Dichters und schweift mit einem halbminütigen, leider stummen Filmschnipselgewitter durch seine entsprechenden Sammlungen. Ach so, merkt der User: Wir sind hier am Frauenplan – und nicht in Italien. Denn in der nächsten Episode illustrieren und besummen Impressionen aus dessen Garten seine universalgenialischen Ambitionen.

Vermittelt durch die Geologische Sammlung springt die Erzählung flugs nach Neapel. Jetzt wird es spannend: Dienstag, 20. März 1787 – Goethe schildert einen Ausbruch des Vesuvs. Man mag sich an der Macht seiner Sprache ergötzen und überlässt sich, mangels Bildmaterials, der eigenen Vorstellungskraft. Dann geht es wieder zurück in heimische Gefilde und deren Pflanzenwelt – als Anlass zum neuerlichen Switch: diesmal gen Palermo in den botanischen Garten. An dieser Stelle erinnert man sich des Projekt-Titels und navigiert enttäuscht, weil ja letztlich nur eine – bis Februar 2020 verlängerte – Ausstellung beworben wird, zum Anfang zurück.

Italien-Sehnsucht eines Gothaer Prinzen

Vor Gerhard Marcks, Max Reger oder den Brüdern Thomas und Heinrich Mann erhält aus lokalpatriotischem Impuls nun Prinz Friedrich IV. von Sachsen-Gotha-Altenburg den Vorzug. Anno 1805 durfte er Rom besuchen, und an seinem Beispiel gehen die Autoren dem Phänomen der typisch deutschen Antiken- und Italiensehnsucht nach. Interaktive Fotos und Straßenkarten verführen dazu, die Verweisstruktur spielerisch zu erkunden. Nur landet man dabei, naturgemäß, in den Gothaer Depots auf Friedenstein und nicht in Rom.

Die Gothaer haben ihren Anteil am AsKI-Projekt mit kleinem Einsatz bestritten. Vorstandssekretärin Elisabeth Hiese hat den Text aufgeschrieben, wissenschaftliche Expertise haben die Kuratoren und grafisches Material die Öffentlichkeitsarbeiter beigesteuert. Eine Resonanz sei vor Ort nicht spürbar, hieß es jetzt auf Nachfrage, denn dazu gebe es kein Erhebungsinstrumentarium. Nicht einmal über elektronische Zugriffszahlen weiß man Auskunft. Aber die Chance, durch solche den neuen Medien eigene Erzählweisen jugendliche Besucher zu animieren, nicht nach Rom, sondern zuerst in die Thüringer Museen zu reisen, hat man freilich erkannt.

Als Testballon mag „Alle Wege...“ akzeptabel sein; dem hohen Anspruch, der sich inzwischen an multimediale Darstellungsformen knüpft, genügt das Projekt (noch) nicht. Und letztlich muss man es im Online-Universum auch finden. Weder die Gothaer noch die Weimarer helfen dabei mit Links auf ihren Homepages. So wichtig war es wohl nicht...

www.wege-nach-rom.de; www.aski.org