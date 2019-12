Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Voller Spielplan zum Jahreswechsel

Das Nordhäuser Theater und das Sondershäuser Loh-Orchester warten über die Weihnachtsfeiertage, zwischen den Jahren sowie zu Silvester und Neujahr mit einem vielfältigen Angebot auf. Die Musicals „Vom Geist der Weihnacht“ mit Stefanie Hertel als Engel der Weihnacht, „Cabaret“ und „Evita“ stehen auf dem Programm bis Silvester.

In den ersten Neujahrstagen werden das Schauspiel „Danke für das Geräusch“ und die japanische Puccini-Oper „Madama Butterfly“ letztmals gegeben. Die letzte Vorstellung von „Hänsel und Gretel“ ist bereits für den 26. Dezember, 18 Uhr, geplant.

Karten gibt es im TA-Pressehaus, Bahnhofstraße 33 in Nordhausen, an der Theaterkasse und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.