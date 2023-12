Weihnachten ist Märchenzeit: Fernsehprogramm für gemütliche Stunden

Bad Tabarz/Friedrichroda „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist untrennbar mit der schönsten Zeit des Jahres verknüpft. Doch auch zwei weitere, in Thüringen gedrehte Filme sind sehenswert.

Der Wohnzimmertisch ist gedeckt mit Kaffee, Tee, Weihnachtsplätzchen und Kerzen. Im Fernsehen läuft der beliebte Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. 1973 in Tschechien und der DDR gedreht, gehört er in vielen Haushalten zu den Traditionen in der Adventszeit. Doch es gibt noch zwei weitere in Thüringen gedrehte Filme, die sich für einen besinnlichen Familiennachmittag eignen.

„Das kalte Herz“ fragt, ob Geld wirklich glücklich macht

Der Märchenfilm „Das kalte Herz“ nach der Vorlage von Schriftsteller Wilhelm Hauff erzählt die Geschichte von Peter Munk. Der arme Köhler will die schöne Lisbeth heiraten. Um sich ihrer würdig zu erweisen, sucht er im Wald nach dem sagenumwobenen Glasmännchen, das ihm drei Wünsche gewährt. Als zwei davon nicht die gewünschte Wirkung erzielen, gibt er dem Holländer-Michel sein Herz im Austausch gegen Reichtum.

Der Holländer-Michel (Erwin Geschonnek, links) und Peter Munk (Lutz Moik) im DEFA-Film „Das kalte Herz“. Die Außenaufnahmen sind in Tambach-Dietharz, Lauchagrund bei Bad Tabarz und Friedrichroda im Kreis Gotha entstanden. Foto: Manfred Klawikowski / © DEFA-Stiftung / Manfred Klawikowski

„Das kalte Herz“ war 1950 die erste Farbproduktion der DEFA. Dabei ist der Film nicht nur im Studio in Babelsberg gedreht worden. Tambach-Dietharz, Lauchagrund bei Bad Tabarz und Friedrichroda im Kreis Gotha dienten als Orte für die Außenaufnahmen.

„Als der Film gemacht wurde, gab es gerade eine Heimatfilm-Welle. Die Landschaft in Gotha hat sich für Panorama-Darstellungen angeboten“, so Michael Grisko. Der Professor für Medienwissenschaft an der Universität Erfurt hat das Buch „Drehort Thüringen: DEFA-Produktionen 1946-1992“ geschrieben. „Die avancierte Tricktechnik hat ‚Das kalte Herz‘ besonders gemacht. Außerdem macht sich der Film davon frei, dass Märchenfilme nur die heile Welt zeigen. Stattdessen werden Grausamkeiten wie pulsierende Herzen dargestellt.“

Der Film von Regisseur Paul Verhoeven wird am Samstag, 23. Dezember, 15.15 Uhr, sowie am Sonntag, 24. Dezember, 23.15 Uhr, vom RBB ausgestrahlt. Der NDR zeigt „Das kalte Herz“ am Samstag, 30. Dezember, 2.50 Uhr, und am Sonntag, 14. Januar 2024, um 12.05 Uhr. Außerdem ist der Film im Stream bei der ARD-Mediathek, Amazon Prime und Netflix verfügbar.

„Rapunzel oder Der Zauber der Tränen“ mit Thüringer Schloss als Kulisse

„Rapunzel oder Der Zauber der Tränen“ war 1988 eine Auftragsproduktion der DEFA für das DDR-Fernsehen. Erzählt wird die Geschichte von Rapunzel, die zusammen mit einer Hexe versteckt in einem Turm lebt. Während der Jagd findet Prinz Matthias den verborgenen mit Dornen verwucherten Ort im Wald.

Schloss Reinhardsbrunn in Friedrichroda diente 1988 als Drehort für den Film „Rapunzel oder Der Zauber der Tränen“ und wurde so zum Märchenschloss. Foto: Franziska Gräfenhan

Große Teile des Films sind auf und um Schloss Reinhardsbrunn in Friedrichroda entstanden. „Das Schloss Reinhardsbrunn wurde so zum Märchenschloss. Noch heute merkt man eine Freude und Stolz über die Dreharbeiten bei den Bürgern“, so Andreas Paasche. Der Schlossparkführer hat den Besuchern von Schloss Reinhardsbrunn oft die Filmkulissen vorgestellt. „Die Gäste hatten ein Leuchten in den Augen.“

Die Märchenproduktion ist 1988 erstmals im Weihnachtsprogramm des DDR-Fernsehens gezeigt worden. Auch heute, 35 Jahre nach der Veröffentlichung, wird der Film noch ausgestrahlt. Am Sonntag, 17. Dezember, läuft „Rapunzel oder Der Zauber der Tränen“ ab 12.15 Uhr im MDR. Im Stream ist er bei ARD Plus, Amazon Prime, Apple TV und der Megathek von Magenta TV verfügbar.

Auch der Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wird in diesem Jahr wieder regelmäßig ausgestrahlt. Termine sind am Sonntag, 10. Dezember, 12.35 Uhr im HR, 14 Uhr im RBB, 14.35 Uhr im SR, 15.35 Uhr im SWR, am Samstag, 16. Dezember, 14.40 Uhr im NDR, am Sonntag, 17. Dezember, 15.50 Uhr im MDR. Am 24. Dezember wird der Film 13.15 Uhr in der ARD (mit anschließender Dokumentation), 15.15 Uhr im NDR und 20.15 im WDR gezeigt, am 25. Dezember 9.40 Uhr in der ARD, 16.40 Uhr im MDR und 23 Uhr im SWR sowie am 26. Dezember 16.35 im RBB. Weitere Termine sind am Sonntag, 31. Dezember, 12 Uhr im KIKA und 14.40 Uhr im HR sowie am Samstag, 6. Januar 2024, 11.15 Uhr im BR. Im Stream ist der Film in der ARD-Mediathek, bei Amazon Prime, Netflix, Google Play sowie in der Megathek von Magenta TV verfügbar.