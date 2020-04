Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Fassadenfestival an Marstall, Archiv und Altenburg

Unter dem Titel „Das Deutsche: Hybris und Hochkultur“ will das Projektionsfestival „Genius Loci“ vom 4. bis 6. September den Marstall, das Goethe- und Schiller-Archiv sowie die Altenburg bespielen. In seiner neunten Ausgabe widmet es sich so den ebenso großen wie gegensätzlichen nationalen Jahresthemen 2020: Einerseits feiere Deutschland mit dem Jahr der Musik große Komponisten und Werke. Gedacht werde aber auch der Ereignisse rund um die „Stunde Null“ vor 75 Jahren – dem totalen Zusammenbruch am Ende des Dritten Reiches samt der Befreiung des KZ Buchenwald. „Dieser Dualität auf der Spur, begegnet die Festivalstrecke vergangenen großen Zeiten und Unzeiten auf engstem Raum“, teilen die Organisatoren mit.

Bis zum 17. Mai können 30-sekündige Videoclips für die Projektion auf eines der diesjährigen Gebäude eingereicht werden. Auch in diesem Jahr ermutigt die Festivalleitung ausdrücklich Kurzfilmemacher, Motion-Grafik- sowie Video- und Filmkünstler aller Sparten und Genres, sich mit ihren unterschiedlichen visuellen Ästhetiken, Animationstechniken und Erzählkonzepten für die ausgewählten Orte zu bewerben. Die drei Preisträger erhalten Preisgelder von insgesamt 45.000 Euro für die Realisierung einer fünf- bis zehnminütigen, hochaufgelösten, audiovisuellen Produktion, die während des Festivals an der Fassade präsentiert wird.

Angesicht der Corona-Pandemie fügten die Veranstalter hinzu: Laut Bundesregierung seien mit Stand 15. April Großveranstaltungen ab dem 31. August wieder durchführbar. Im besten Fall könne das Festival wie vorgesehen stattfinden, „bei Bedarf wird es in enger Absprache mit den Förderern und der Landesregierung Thüringens um einige Wochen nach hinten oder in das nächste Jahr verschoben“.

Die genauen Wettbewerbsbestimmungen sowie detaillierte Informationen zu den Schauplätzen stehen im Internet.

www.genius-loci-weimar.org/ wettbewerb/