Weimarer Spiegelzelt-Festival startet: Diese Künstlerinnen und Künstler sind mit dabei

Weimar. Kabarett, Komik, Konzerte: Insgesamt stehen 38 Namen auf dem Programm in Weimar.

Mit einem Auftritt des Kabarettisten Christian Ehring („Extra 3“) beginnt am Donnerstag das „Köstritzer Spiegelzelt“-Festival in Weimar. 38 Künstler stehen auf dem Programm des vor allem auf Kleinkunst spezialisierten Festivals, wie die Veranstalter mitteilten. So werden etwa der Musiker und Autor Piet Klocke, die Komikerin Sarah Bosetti und der mit Puppenspiel auf Youtube bekannt gewordene René Marik erwartet.

Publikumspreis „Marlene“ wird vergeben

Daneben sind Konzerte geplant, unter anderem mit der Kubanerin Yarima Blanco, dem Sänger Pohlmann und der A-cappella-Band Maybebop. Das Festival unter dem Motto „Humor hilft!“ endet am 18. Juni.

Besucherinnen und Besucher können in diesem Jahr wieder ihre Stimme bei der Wahl des Publikumspreises „Marlene“ einbringen. Bei der Spielstätte handelt es sich um eine historische Konstruktion aus Holz mit vielen Spiegeln, die für die Zeit des Festivals auf dem Beethovenplatz in Weimar errichtet wird.

Das ganze Programm unter: https://www.koestritzer-spiegelzelt.de

