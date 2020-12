„Weltweit einzigartig“: Erfurt hofft auf den Unesco-Welterbetitel

Maria Stürzebecher, Beauftragte für das Unesco-Welterbe in Erfurt, vor Modellen der Alten Synagoge.

Die Alte Synagoge, die Mikwe und das Steinerne Haus mit der einzigartigen Balkendecke: Mit seinem mittelalterlichen jüdischen Erbe hofft Erfurt auf den Welterbe-Titel. Das wäre ein Ritterschlag, seit Jahren bereitet die Stadt die anspruchsvolle Bewerbung vor. Jetzt sind die Unterlagen fertig, das insgesamt mehr als 400 Seiten fassende Konvolut wird an diesem Dienstag der Staatskanzlei übergeben. Bis zum 1. Februar wird die Bewerbung der Unesco-Kommission in Paris vorliegen. Die Kunsthistorikerin Maria Stürzebecher ist als Beauftragte der Stadt maßgeblich an den Vorbereitungen beteiligt.