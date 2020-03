„Wer hilft uns Freischaffenden!“: Bühnenkünstler bangen um Existenz

Als Gralsritter Lohengrin verheißt der freiberufliche Weimarer Tenor Uwe Stickert Rettung, auf der Bühne des Erfurter Theaters. Doch nun sucht er sie selbst. „Wer hilft uns Freischaffenden! Es bleibt einfach nichts!“, ruft er alarmierend in die sozialen Netzwerke. Nachdem das Theater Erfurt mit Blick aufs Coronavirus alle Vorstellungen zunächst bis zum 10. April absagte, kommen Stickert mindestens zwei Aufführungen der Wagner-Oper, in der er die Titelpartie singt, abhanden. Just an jenem 10. April hätte er zudem in Erlangen in Bachs Johannespassion singen sollen. Auch dieses Engagement wurde abgesagt.

Derweil muss Stickerts Frau, die ebenfalls freischaffende Sopranistin Eleonore Marguerre, bislang auf drei März-Vorstellungen am Staatstheater Nürnberg verzichten, in denen sie als Massenets „Manon“ verpflichtet war. „Das bedeutet einen sehr großen finanziellen Verlust für uns“, so Stickert. Es gehe um fast dreißig Prozent des gemeinsamen Jahreseinkommens, „die jetzt quasi auf null heruntergefahren werden.“

Nicht nur am Landestheater Eisenach kommt der Berliner Schauspielerin Heike Feist jetzt ein Gastspiel abhanden. Foto: Agentur/TA / TA

So geht es jetzt, landauf, landab, vielen freischaffenden Künstlern. Reihenweise werden ihre Auftritte abgesagt. Die Berliner Schauspielerin Heike Feist zum Beispiel sollte am Sonntag am Landestheater Eisenach mit ihrem Hildegard-von-Bingen-Abend „Die schon wieder“ gastieren. Daraus wird nun nichts.

Online-Petition an Bundestag und Finanzministerium

Zwei weitere Absagen haben sie bereits erreicht, die nächste steht im Raum. Acht Wochen, schätzt sie, kann sie das durchhalten, bevor es wirtschaftlich kritisch wird. Bislang hat sie aber keine Erfahrung mit einer auch nur halbwegs vergleichbaren Situation.

Der aus dem Vogtland stammende Countertenor David Erler startete gerade eine Online-Petition, gerichtet an Bundestag und Bundesfinanzministerium. Die Regierungen, heißt es darin, sollten sich bei Finanzhilfen und Unterstützungen auch die prekäre Lage der Freiberufler und Kunstschaffenden berücksichtigen.

Das Thema wird am heutigen Freitag in Berlin die Kulturminister der Länder beschäftigen, die sich mit Staatsministerin Monika Grütters (CDU) im Kanzleramt treffen. „Ich lasse sie nicht im Stich“, ließ Grütters bereits zu Kulturbetrieben und Kreativen erklären. Sie setze sich dafür ein, dass deren Belange einbezogen werden, wenn es um Unterstützungsmaßnahmen und Liquiditätshilfen geht.

„Wir können die Kulturbetriebe nicht hängen lassen“

Hilfe für alle, die vom Freistaat Thüringen gefördert werden, stellt auch Kulturminister Benjamin Hoff (Linke) in Aussicht. „Wir stehen zu unseren Förderzusagen und versuchen, so flexible Regelungen wie möglich zu finden“, sagte er unserer Zeitung. Demnach wird von niemandem Geld zurückgefordert. „Das ist höhere Gewalt, da können wir die Kulturbetriebe nicht hängen lassen. Die Krise soll nicht zulasten der Veranstalter gehen.“ Man bemühe sich um Regelungen, die Kulturbetrieben und gerade auch Künstlern nützten. „Da sind unterschiedlichste Konstellationen denkbar und deshalb viel direkter Dialog gefragt.“

Die „höhere Gewalt“ aber veranlasst Veranstalter oft, die ja selbst mit Einnahmeausfällen zu kämpfen haben werden, Gastkünstlern keine Ausfallhonorare oder dergleichen zu zahlen. Die Vertragslage ist da undurchsichtig und bewegt sich „ein bisschen in einer Grauzone“, so Alexander Günther. Der Tenor vom Nationaltheater Weimar steht dem Landesverband Ost der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger (GDBA) vor.

Bühnengenossenschaft: Theater müssen Betriebsrisiko tragen

„Das Betriebsrisiko“, teilt die Genossenschaft in einer aktuellen Handreichung zu Gastverträgen an Theatern mit, „geht zulasten des Arbeitgebers, er muss die Vergütung im Falle seuchenbedingter Betriebsschließung weiterzahlen.“ Ohnehin sei bei Gastverträgen „bekanntlich zunächst einmal von einem Anstellungsverhältnis (keiner freiberuflichen Tätigkeit) auszugehen.“

Das betrifft auf jeden Fall die Probenzeit für eine Produktion. Bei den Aufführungen hingegen kommt es auf den jeweiligen Vertrag an und scheint Auslegungssache zu sein. Im Zweifelsfall müsste man das vor Gericht klären lassen.

Rainald Grebes Gastspiel am 21. März in Weimar wurde abgesagt, jenes am 8. April in Gotha steht in den Sternen. Doch der Kabarettist muss sich um seine Existenz trotzdem keinerlei Sorgen machen. Foto: Stephanie Pilick/dpa / dpa

Das Theater Erfurt wollte sich auf Anfrage nicht zum Thema äußern. Anders Diana Merbach, Verwaltungschefin am Landestheater Eisenach. Bei Gastspielen entfalle die Gage, wenn man acht bis zehn Tage vorher absagt. Aus Kulanz übernehme man aber bereits getätigte Reisekosten. Künstler jedoch, die als Gäste vorübergehend am Haus abhängig beschäftigt sind, „haben natürlich Anspruch auf Entgeltfortzahlung!“ Man wolle sie ja vielleicht auch künftig gerne wiederhaben.

Ohne Absicherung oder Basiszahlungen

Umgekehrt muss Uwe Stickert gerade denken: Legt man sich, mit Blick auf mögliche Folgeproduktionen, mit Theatern an oder lieber nicht? Jedenfalls werde Freiberuflern gerade ganz besonders klar, „auf welch dünnem Eis wir uns mit unseren Verträgen bewegen, ohne Absicherung oder Basiszahlungen“. Im Moment, so GDBA-Landeschef Günther, sei da viel vom guten Willen der Veranstalter abhängig. „Aber die Miete läuft ja weiter. Und essen will man auch etwas.“

Nur wenige sind in einer solch privilegierten Situation wie Rainald Grebe. Der Kabarettist und Schauspieler sollte mit seinem neuen „Münchhausen“-Programm am 21. März in der Weimarhalle gastieren. Daraus wird nun nichts. Absagen auch in Halle oder Hannover. Über seinen Auftritt am 8. April im Kulturhaus Gotha ist noch nicht entschieden worden. Existenzbedrohend wird das aber nicht bei ihm. „Ich bin ja Großverdiener“, sagt Grebe. Zwei, drei Jahre könne er gut ohne Auftritte auskommen. Die Situation könne aber auch er im Moment noch gar nicht überblicken.