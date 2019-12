Wie ein Familientreffen bei Rudy Giovannini

Schon eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung stehen die ersten Fans von Rudy Giovannini vor dem Schützenhaus in Pößneck. Seinem Fanclub ist es erneut gelungen, den Sänger in die Stadt zu holen, um dort eines seiner Weihnachtskonzerte zu erleben. Dabei wirkt das Aufeinandertreffen der Fans viel mehr wie ein Klassentreffen oder die Zusammenkunft einer Familie. So bezeichnen sie sich auch viel lieber selbst: Familie.

Marianne Krause und Helga Weithase haben das Konzert organisiert. „Es wird ja auch gut angenommen“, sagt Marianne Krause. Eine weite Anreise nahm Rosmarie Lehradt auf sich – und das zum 813. Mal. Die 82-Jährige folgt Rudy Giovannini mit Bus und Bahn zu sämtlichen Auftritten. Wie es dazu kam? „Durch Zufall bin ich auf ihn gestoßen, als ich ihn in einer Fernsehsendung hörte.“ Danach habe sie eines seiner Konzerte erlebt und kam davon nicht mehr los. Sie ist von seiner Art, die Stücke zu interpretieren besonders beeindruckt und begründet: „Es reicht nicht, gut oder sehr gut zu singen. Das Herz muss dabei sein.“

Rudy Giovannini geht durch die Publikumsreihen, um viele seiner Fans noch einmal persönlich zu begrüßen. Foto: Dominique Lattich

Rosmarie schätzt es, wie er mit seinem Publikum umgeht – mit Menschen, die alle ihre persönlichen Freuden und Leiden täglich mit sich tragen. Und dort fange er sie auf, mit Achtung und Respekt. „Er hat auch mir sehr geholfen“, sagt sie lächelnd und ist sich sicher, dass sie heute nicht mehr da sein würde, wenn der Südtiroler Tenor nicht wäre. „Wer Musik macht, sich viel damit beschäftigt und viel Musik hört, wird nicht so häufig krank“, begründet sie.

Früher war sie Mitglied in einem Mundharmonikaorchester und in einem profiliertem DDR-Chor. Ihre Eltern und Großeltern waren auch schon in der klassischen Schiene verwurzelt.

Nach einem festen Händedruck, einem Lächeln und vielen guten Wünschen für die Zukunft, nimmt sie auf ihrem Stuhl in der ersten Reihe Platz. Dort hat sie auch schon Blumen zurechtgelegt, die in Rudy Giovanninis Hände wandern sollen.

Nur einige Meter weiter, ebenfalls in der ersten Reihe, sitzt Sebastian Depling. Er kommt aus der Nähe von Leipzig. Der 34-Jährige hofft darauf, dass der Abend so wird, wie die vergangenen, an denen er Konzerte von Rudy erleben durfte. Denn an denen wurde ihm eine besondere Ehre zuteil. „Ich habe mit ihm gesungen“, sagt er. Besucht habe er seine Konzerte seit 2011. „Seine Musik und seine menschliche Art begeistern mich.“ Bei einem seiner Konzerte habe Rudy plötzlich vor ihm gestanden und dem jungen Mann sein Mikrofon vor den Mund gehalten. Seitdem ist das ihr Ding. „Fast jedes Mal“, sagt Sebastian.

In der Pause gibt Rudy Giovannini Autogramme, weil es gleich nach dem Konzert weiter nach Belgien geht. Foto: Dominique Lattich

Die Lichter im Saal werden gedimmt. Die Bühne erstrahlt in einem festlichen Rot, während auf dem Vorhang im Hintergrund weiße Flocken fallen. Mehr als ein Weihnachtsbaum mit Geschenken und ein schwarzer Ledersessel steht nicht auf der Bühne. So, als ob Rudy Giovannini eine aufgeblähte Show nicht bräuchte. Es ertönen Orchesterklänge – „Stille Nacht, heilige Nacht“ spielt es. Ruhigen Schrittes und fast schon zurückhaltend mit einem Arm in der Luft begrüßt er sein Publikum. Das Klatschen verhallt und er beginnt zu singen.

Südtiroler Witz mit teils deutschem Dialekt

„Guten Tach!“, bringt er sein Publikum gleich nach dem ersten Song zum Lachen. Es scheint ihm Spaß zu machen als Südtiroler deutsche Dialekte anzunehmen – schließlich fühle sich Deutschland an, wie ein zweites Zuhause. So spricht er beispielsweise von einer Christrose, die er von einem Freund geschenkt bekommen habe. Jetzt habe er viele davon „dahäme“ in Südtirol – einer Gegend zwischen Pößneck und Afrika. Von seiner Christrose soll der nächste Song handeln. Blüten – das Stichwort für Rosmarie, die Rudy ihren Strauß auf die Bühne reicht.

Viele seiner Titel haben eine Geschichte, die er selbst oder als Freund erlebt hat. Eine davon bringt ihn dazu, an Wunder zu glauben. Neben dieser ernsthaften Seite, die er herauskehrt, scheut er sich nicht davor, sich auch selbst mal auf die Schippe zu nehmen. Er erzählt von einem Treffen mit dem Sänger Gunther Emmerlich, der etwa doppelt so groß sei wie er selbst und anders als seine bisherige Vermutung ein wahnsinnig witziger Mann sei. „Wir haben sogar eine Zigarre gerocht.“

Bei allem Spaß wird er persönlich. Vielleicht meinen die Besucher das, wenn sie von einer familiärer Atmosphäre sprechen. Er spricht ganz offen über seinen verstorbenen Vater, über seine erkrankte Mutter, die liebevoll von seiner Schwester im gemeinsamen Haus gepflegt wird. Er ist dankbar für alles Gute. Und sein Publikum ist teils zu Tränen gerührt. Mit einem „Amen“ besingt er eben all jene Emotionen und löst seine Zuhörer wieder: „Ich habe gesehen, was sie denken. ,Wo nimmt der kleine Kerl die ganze Luft her?’.“

Rudy Giovannini (rechts) und Sebastian Depling wirken beim gemeinsamen Singen bereits wie ein eingespieltes Team. Foto: Dominique Lattich

Der nächste Auftritt in Pößnecksteht bereits fest

Halbzeit mit Autogrammstunde. „Er gönnt sich aber auch keine Pause“, sagt eine Dame zu ihrer Freundin. Sie stehen etwas abseits von dem Stand, an dem CDs, Kalender und DVDs verkauft werden. So viel Zeit hat Rudy nicht, weiß Helga Weithase, an deren Mittagstisch Rudy bereits mit gesessen habe. Wie die Organisatorin bereits in Erfahrung brachte, fährt er nach dem Konzert gleich weiter nach Belgien. Aber das scheint fast nicht so schlimm zu sein, denn der nächste Auftritt in Pößneck steht bereits fest. Am 16. Dezember 2020 wird er wieder zu Gast bei Freunden sein.

Das letzte Autogramm ist raus, ohne Pause geht es wieder auf die Bühne. Es dauert nicht lang, bis er Sebastian an die Hand nimmt und vor die Bühne führt. Wieder hält er ihm das Mikrofon an den Mund und sie beginnen zu singen, „Sorge des Lebens verhallt: Freue Dich, Christkind kommt bald.“