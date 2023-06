Windsbacher Knabenchor gastiert in Thalbürgel

Der Windsbacher Knabenchor gastiert am Sonnabend, 17. Juni 2023, um 19 Uhr in der Klosterkirche Thalbürgel.

Thalbürgel. Erstes Chorkonzert am Sonnabend in der Klosterkirche

Am Sonnabend, 17. Juni, gastiert der 1946 gegründete Windsbacher Knabenchor im Rahmen des Konzertsommers ab 19 Uhr in der Klosterkirche Thalbürgel. Das Programm ist in Vorbereitung auf den Auftritt der Windsbacher beim diesjährigen Bachfest in Leipzig entstanden. Es beginnt mit vier Motetten aus der „Geistlichen Chormusik“ von Heinrich Schütz. Es folgen von Johann Hermann Scheins Chorsatz „Ich bin die Wurzel des Geschlechtes David“ und die Choralmotette „Nun danket alle Gott“. Johann Sebastian Bachs „Lobet den Herrn, alle Heiden“ leitet zum Schlussteil über mit Chorsätzen von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Karten können an der Abendkasse erworben werden, die ab 18 Uhr geöffnet hat.