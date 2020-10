Wissen schafft Respekt: Neue Tora für Jüdische Landesgemeinde Thüringen

Es ist ein Geschenk mit tiefer Symbolik: Die neue Tora-Rolle, die Thüringens Jüdische Landesgemeinde von den beiden Kirchen des Landes erhält. Vor einem Jahr begann der Berliner Rabbiner Reuven Yaacobov mit der Niederschrift. Es ist ein heiliges Werk, das nur ein Sofer, ein ausgebildeter Tora-Schreiber, ausführen darf. Ab November kann dieses seltene Ereignis miterlebt werden. Bis zum Sommer wird Sofer Yaacobov in verschiedenen Orten des Freistaats öffentlich an der Tora schreiben.

Sie umfasst die ersten fünf Bücher Mose, die darin enthaltenen 613 Gebote grundieren das jüdische Leben. Worüber heute in diesem Land nicht sehr viel bekannt ist. Weshalb zu diesen öffentlichen Niederschriften auch Workshops für Schulen angeboten werden. Insgesamt 700 Schüler werden dabei über jüdischen Alltag hören, jüdische Geschichte und Glauben, und sich sogar in hebräische Schreibübungen versuchen können, wie Alexandra Husemeyer, die das Projekt „Tora ist Leben“ koordiniert, erklärt.

Auch zahlreiche Veranstaltungen werden angeboten. So wird zum ersten Termin, am 4. November in der Synagoge von Bergach, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Josef Schuster in einem Vortrag hintergündig fragen, ob Chanukka das jüdische Weihnachten ist. Es geht, man ahnt es, um Wissen und Unwissen über das Judentum in heutiger Zeit. Am 5. November, wenn der Sofer in der Kleinen Synagoge Erfurt an der Tora schreibt, wird auch die Kantorin Jalda Rebling mit ihrem Gesang zu Gast sein.

Für den Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde Reinhard Schramm sind solche Erfahrungs-und Bildungsangebote ein substanzieller Teil des gerade angebrochenen Themenjahres, das 900 Jahre jüdische Geschichte in den Blick nimmt. Für viele Menschen sei Judentum vor allem mit dem Holocaust verbunden. Man werde ihn nie vergessen, aber es müsste auch um die Leistungen gehen, die Juden in diese Gesellschaft eingebracht haben, und um jüdisches Leben, das weitergehe. Das Wissen darüber schaffe Respekt gegenüber jüdischer Tradition.

304.805 Buchstaben umfasst die Tora, auch der letzte soll in Erfurt geschrieben werden. Am 30. September kommenden Jahres, einen Tag nach Simchat Tora, dem fröhlichen Fest der Tora, wird die neue Tora-Rolle in die Synagoge eingebracht. Ein glückliches Ereignis, das die Gemeinde teilen will: Die Tora-Rolle soll zuvor in einem Festumzug durch Erfurt getragen werden. Für Landesrabbiner Alexander Nachama eine glückliche Gelegenheit, jüdische Lebensfreude und Tradition öffentlich zu zelebrieren.

