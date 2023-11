Wurzbacher Ausstellung für renommiertes Saalfelder Künstlerpaar

Wurzbach. Kunsthaus Müller in Wurzbach erinnert zum zweiten Todestag an die Malerin Renate Jüttner und ihren Ehemann, den Keramiker Karl Jüttner

Zum zweiten Todestag von Renate Jüttner möchte das Kunsthaus Müller in Wurzbach mit einer Sonderausstellung an die Künstlerin erinnern. Galeristin Bärbel Müller wird darin Werke der Saalfelderin sowie deren bereits 2006 verstorbenen Ehemanns Karl Jüttner zeigen.

Unter dem Titel „Einblicke“ sind ab Sonntag Gemälde und etwas Grafik von Renate Jüttner zu sehen. Von Karl Jüttner werden unter anderem Köpfe aus Terrakotta und ebenfalls eine druckgrafische Arbeit präsentiert. Nach seinem Tod fanden Renate Jüttner und der Wurzbacher Steindrucker Christian Müller den entsprechenden Druckstein in Jüttners Werkstatt. Die Arbeit zeigt ein umschlungenes Paar in Schwarz-Weiß. Anlässlich der Sonderschau ist das Blatt in einer 30er-Auflage neu gedruckt worden und kann als Vorzugsgrafik erworben werden.

Geboren 1921, studierte Karl Jüttner nach einer Lehre zum Druckereikaufmann Malerei in Innsbruck. Nach dem Krieg wirkt er in seiner Heimatstadt Saalfeld als freischaffender Maler, Keramiker und Plastiker. Seine Arbeiten werden bereits seit DDR-Zeiten international ausgestellt, in Bulgarien und China ebenso wie in Portugal und den USA. Werke wie seine Köpfe zeichnen eine faszinierende spröde, rissige Struktur aus.

1963 heiratete Karl Jüttner die Saalfelder Pianistin und Malerin Renate Schmidt. Die Tochter eines Klempners studierte zwischen 1952 und 1956 in Weimar Klavier. Nachdem sie aufgrund einer Erkrankung der Hände das professionelle Klavierspielen aufgeben musste, widmete sie sich verstärkt der Grafik, Malerei und Lyrik. Als Druckplatten diente ihr altes Linoleum, Fußbodenbelag aus Abrisshäusern.

Ausstellung soll größere Retrospektive anregen

„Renate Jüttner war der mystischen Romantik verpflichtet“, sagt Galeristin Bärbel Müller. „Ihre Bilder zwingen uns nicht nur zur Wahrnehmung, sondern auch zum Empfinden. Wenn man bereit dazu ist, sieht man auch Hoffnung in ihnen.“ Die sehr bescheidene Künstlerin hatte in Wurzbach bereits zwei Ausstellungen, gab dort zudem Konzerte, unter anderem bei einem Galerie-Gespräch mit Günter Grass.

Bärbel Müller will mit ihrer sparsamen Ausstellung eine größere Retrospektive in einem der regionalen Museen anregen, die das Schaffen der beiden Künstler gemeinsam würdigt. Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag spielt die Band Hot Club d’Allemagne Gypsy-Musik, Jazz und Swing.

Vernissage: So, 19. November, 14 Uhr, Kunsthaus Müller in Wurzbach bei Bad Lobenstein. Die Ausstellung ist bis 17. Februar zu sehen.