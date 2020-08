Jena. Die Universität Jena beteiligt sich mit der Edition eines Tagebuchs am Themenjahr „Neun Jahrhunderte Jüdischen Lebens in Thüringen“. Dank Digitalisierung soll es für den Schulunterricht genutzt werden können.

„Seit es diesen Sommer so heiß war, geht alles ohne Strümpfe. Ich natürlich zuerst. Darob erregten sich die Keuschheitselemente in unserer Schule.“ Eva Schiffmann war 17 Jahre alt, als sie die forschen Zeilen in ihr Tagebuch schrieb. Eine junge Frau aus einer jüdischen Familie in Gotha im Jahr 1929.