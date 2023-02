Werkschau von Burt Bacharach und Elvis Costello: Zwei Welten, eine Leidenschaft

Ausschnitt des Albumcovers von "The Songs of Bacharach & Costello".

Erfurt. Burt Bacharach and Elvis Costello haben mehr als dreißig Jahre lang Songs zusammen geschrieben. Nun erscheint ihr wichtigstes Werk neu und erweitert. Christian Werner über das Album „Painted from Memory“.

Elvis Costello hat in seiner langen Karriere mit mindesten zwei Giganten seines Fachs zusammengearbeitet. Die Kompositions- und Aufnahme-Sessions mit Paul McCartney verteilten sich beiderseits immerhin auf mehreren Alben, etwa Costellos „Spike“.

Die Kollaboration mit dem Songwriter und Arrangeur Burt Bacharach hingegen währte noch länger und war ergiebiger: Mehr als drei Jahrzehnte lang trafen sich die beiden Musiker immer wieder für Musizier-Meetings.

Ihre bekannteste, erfolg- und umfangreichste Arbeit ist das Album „Painted from Memory“ von 1998. Ein Reigen vollmundig arrangierter, fein orchestrierter Songs, die beide Welten vereinen und gekonnt die Waage halten: zwischen Schmonzette und Pop-Song. Das Stück „I still have the other Girl“ heimste gar einen Grammy ein als beste Pop-Kollaboration mit Gesang.

Erster gemeinsamer Song für einen Film

Die musikalische Partnerschaft von Bacharach und Costello beginnt bereits 1995, als sie den Song „God give me Strength“ für den Film „Grace of my Heart“ schreiben – in der Pre-Internet-Ära per Fax-Gerät zwischen Dublin und Los Angeles. Es wäre schlicht lächerlich gewesen, nach so einem Song mit dem gemeinsamen Komponieren aufzuhören, schreibt Costello später in seiner Autobiographie.

Das Ergebnis dieser Erkenntnis war „Painted from Memory“, das Anfang März remastered und erweitert erneut veröffentlicht wird. Das Album ist zwar der zentrale, aber nur ein Teil des Re-Releases, der unter dem Titel „The Songs of Bacharach & Costello“ erscheint.

Burt Bacharach and Elvis Costello - "You can have her"

Der zweite Teil ist eine Songkollektion namens „This hard Life“, die weitere Songs dieser Partnerschaft reflektiert. Darunter zwei Neueinspielungen, eigentlich für ein gemeinsames Musical gedacht, die Bacharach 2021 noch selbst im Studio beaufsichtigt hat. "You can have her" und "Look up again" waren wohl die letzten Aufnahmen des berühmten Songwriters, wie das Musikmagazin Rolling Stone berichtet. Burt Bacharach starb am 8. Februar mit 94 Jahren.

Live-Versionen und Stücke von Costellos "Look now"

Ebenso zu hören sind Stücke aus „The sweetest Punch“, dem jazzigen Schwesteralbum von „Painted…“, das Bill Frisell 1999 mit wechselnden Sängerin einspielte. Oder die Songs, die Bacharach und Costello für dessen 2018er-Album „Look now“ komponiert hat.

Das Cover des Albums „The Songs of Bacharach & Costello“ von Burt Bacharach und Elvis Costello. Foto: Def Jam/Universal

Die Kollektion erscheint als Doppel-CD, erstmals auf Vinyl und erweitert als Box-Set mit zwei LPs und vier CDs. Auf den zwei zusätzlichen Scheiben gibt es Live-Mitschnitte der Songs – mit und ohne Bacharach dargeboten sowie umfangreiche Linernotes von Costello selbst.

Die Veröffentlichung war bereits vor dem Tod Bacharachs angekündigt, der aktuelle Anlass könnte indes trauriger nicht sein.

