Die beiden Angeklagten nach einem Mord in Altenburg beim ersten Verhandlungstag.

Gera. Am Landgericht Gera kann der Prozess wegen Mordes gegen zwei Männer nicht fortgesetzt werden. Darum soll es erst im März 2021 weitergehen.

Das Landgericht Gera musste ein Mordverfahren unfreiwillig beenden und im nächsten Jahr neu starten. Eigentlich wollten sich an diesem Mittwoch zwei Angeklagte zum Vorwurf einlassen, einen Mann in seiner Wohnung in Altenburg umgebracht zu haben. Doch es kommt anders.