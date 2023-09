Aktion Thüringen hilft: eine Klangschale für das Landenberger-Förderzentrum in Weimar

Weimar. Das Landenberger-Förderzentrum in Weimar braucht eine kleine Griff-Klangschale für 299 Euro. Unsere Aktion „Thüringen hilft“ möchte hier unterstützen.

Der tiefe, warme Klang der goldenen Schale, fast so groß wie ein Waschbecken, erfüllt den ganzen Raum wie mit einem Glockenschlag. Doch Klangschalen sind keine Musikinstrumente – beispielsweise auf den Bauch gestellt, dringen die Schwingungen von den Haarwurzeln bis zu den Zehen durch den ganzen Körper und lösen verblüffende Prozesse aus: „Viele unserer Schüler sind schwerstmehrfachbehindert. Durch die Spastik sind die kleinen Körper ständig verkrampft“, erklärt Schulleiterin Andrea König, die am Johannes-Landenberger-Förderzentrum in Weimar eine Klangtherapie anbietet. „Durch die Schwingungen entkrampfen die Muskeln, können die Kinder endlich mal entspannen. Manche lächeln dabei sogar. Man sieht, wie wohl sie sich dabei fühlen. Auch Durchblutung und Verdauung werden durch die Schwingungen unterstützt.“ 120 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden an der Schule auf das Leben und den Alltag vorbereitet, für einige hat die Klangtherapie einen festen Platz im Stundenplan. In allen Größen stehen die handgeschmiedeten Schalen im Regal. In die größte kann man sich sogar hineinstellen, „dann dringen die Schwingungen von den Füßen durch den ganzen Körper“, so Andrea König. Gebraucht wird aber noch eine Griff-Klangschale für 299 Euro, damit auch Kinder, die die Spastik in eine gekrümmte Haltung zwingt und dadurch die Klangschalen keinen Halt finden, durch die Klangtherapie entspannen können.