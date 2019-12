Aldi-Neubau in Schleiz muss noch warten

Der Discounter Aldi sollte spätestens im Januar 2020 im geplanten Neubau auf dem Gelände der Alten Brauerei in Schleiz eröffnen. Doch daraus wird nichts, zumal die Baugenehmigung noch nicht einmal erteilt ist.

Als der Stadtrat Anfang Februar 2019 zwei Beschlüsse zum überarbeiteten Bebauungsplan Nikolaistraße 39 fasste, ging Jörg Ruschmeyer als Projektmanager der May Co. Wohn- und Gewerbebauten GmbH aus Itzehoe davon aus, dass nach bereits vollzogenem Abriss im März oder April die Bauarbeiten starten könnten. Doch daraus wurde nichts.

„Wir mussten noch einige Dinge nachreichen wie die Berechnungen zu den Versickerungsflächen. Außerdem war es für uns nicht von Vorteil, dass bei der Behörde zuständige Mitarbeiter wechselten“, teilte Christian Kolb, Projektverantwortlicher von May Co. Wohn- und Gewerbebauten, auf Anfrage mit. Er geht nun davon aus, dass das Landratsamt die Baugenehmigung bis Ende des Jahres erteilt. Wenn alles gut geht, könnte Aldi im Spätherbst 2020 in Schleiz die neue Filiale mit rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnen. Christian Kolb geht nicht davon aus, dass der Discounter abspringt. „Wir haben einen geltenden Mietvertrag“, sagte er.

Die Verhandlungen mit Zentrale der Deutschen Post AG, die auf dem Gelände ein Verteilzentrum errichten wollte, hatten bislang keinen Erfolg. „Wir müssen uns weiter nach neuen Mietinteressenten umschauen“, sagte er. Denn die Ansiedlung einer Schuhhauskette und eines Textilgeschäftes wurden behördlicherseits nicht genehmigt.

Von Oktober 2015 bis März 2016 wurde die Gewerberuine der Alten Brauerei bestehend aus rund 22.000 Kubikmetern umbauten Raum zu Fall gebracht. Dabei fielen etwa 8000 Kubikmeter Bauschutt und 600 Tonnen Holz an. Das Abrissmaterial wurde vor Ort gebrochen und soll bei Eignung in den Unterbau der künftigen Parkflächen verbaut. Doch seitdem tat sich nicht mehr viel. Der Bauträger May & Co. Wohn- und Gewerbebauten GmbH will die 4,12 Hektar große, zentrumsnahe Gewerbebrache entwickeln.