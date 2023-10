Angriff auf Sparkasse Jena: Unbekannte übernehmen Social-Media-Accounts

Jena. Feuerwerkskörper in Filialen der Sparkasse in Jena gezündet. Ein Bekennervideo einer Gruppe namens „Pain of Jena“ kursiert im Netz.

Angriff auf die Sparkasse: Unbekannte haben in der Nacht zum Montag Zugang zur Hauptfiliale der Sparkasse in der Ludwig-Weimar-Gasse sowie den zehn weiteren Filialen verschafft und Feuerwerkskörper gezündet. Offenbar wurden auch die Social-Media-Accounts Bank übernommen. Zudem seien rote Banner mit der Aufschrift „keine Bank“ an den Außenfassaden der Gebäude befestigt worden.

Ein Zusammenhang zu diversen rot eingehüllten Parkbänken mit der Aufschrift „Bank“ in und um Jena (hier am Holzmarkt) kann bisher nur vermutet werden. Foto: Thorsten Büker

Grund für diese Aktion ist nach Angaben der Sparkasse „die Intransparenz des Bankwesens“, wie aus einem Bekennervideo auf der Plattform Instagram hervorgeht. Eine Gruppierung namens „pofjen“, was für „Pain of Jena“ stehen soll, hat die Social-Media-Accounts der Sparkasse Jena übernommen und ein entsprechendes Video veröffentlicht.

Ein Zusammenhang zu diversen rot eingehüllten Parkbänken mit der Aufschrift „Bank“ in und um Jena kann bisher nur vermutet werden. Ein Zugriff oder Gefährdung von Bankdaten sei zu keiner Zeit gegeben. „Es wird intensiv daran gearbeitet, die Umstände dieser Aktionen aufzuklären.“