Drei Medaillen gewonnen: Abiturientin aus Jena ist in Polen, Lettland und Japan erfolgreich

Jena. Langweilig ist der Jenaerin Luise Köhler in diesem Jahr nicht geworden: Wie ihr mit Physik ein besonderer Erfolg gelungen ist.

Gleich drei Medaillen zieht die Jenaerin Luise Köhler aus der Tasche. Neben Bronze bei der Internationalen Physikolympiade in Tokio holte die 17-Jährige Gold bei der Europäischen Wissenschaftsolympiade in Riga (Lettland) und Bronze bei der Internationalen Astronomie- und Astrophysikolympiade im polnischen Chorzów.

„Ins Langeweile-Tief bin ich in diesem Sommer nicht gefallen“, sagt Luise Köhler, die ein Jahr früher als üblich ihr Abitur am Jenaer Carl-Zeiss-Gymnasium erhalten hat. Parallel zu den Abschlussprüfungen hatte sie sich auf die Wettbewerbe vorbereitet und auch Gold in Riga gewonnen. Am steinigsten ist der Weg in das Nationalteam bei der Physikolympiade. In vier Auswahlrunden werden die besten fünf deutschen Schüler in dem Fach ermittelt.

Selbst in physikalische Themengebiete eingearbeitet

Die PhysiklehrerTino Noack habe Jahr für Jahr um die Teilnahme an der ersten Runde geworben. So richtig motiviert habe sie es, als sie diesmal die dritte Auswahlrunde erreicht habe. „Für die Aufgaben beim Finale braucht es mehr als das Wissen aus dem Physikunterricht“, berichtet sie. Und so arbeitete sie sich selbst in Themengebiete wie die Spaltphysik oder die Relativitätstheorie ein, investierte dafür viel Freizeit in den vergangenen Monaten.

Mit Erfolg: Sie qualifizierte sich wie der Thüringer Luke Pospiech (Goetheschule Ilmenau) fürs fünfköpfige Nationalteam, das nach Japan reiste. Neben einer theoretischen und einer experimentellen Klausur blieb Zeit für Exkursionen in die Stadt oder für den Austausch mit den Teilnehmern aus über 80 Nationen. „Ich stehe noch mit Leuten aus Pakistan, Malaysia, den USA, Slowenien und Frankreich in Kontakt“, sagt Luise Köhler, die wie Luke Pospiech eine Bronzemedaille gewann.

Gemeinsam mit Schüler aus Ilmenau erfolgreich

Nach der Rückkehr blieb nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Der nächste Wettbewerb zur Astronomie und Astrophysik stand schon auf dem Programm, bei dem es wiederum ein weiterer Thüringer in die Auswahl geschafft hatte. Maximilian Kirchner von der Goetheschule Ilmenau kehrte wie sie mit Bronze aus Polen nach Hause zurück.

Was steht als nächstes an? „Ich beginne mein Physikstudium in Göttingen“, sagt Luise Köhler. Ihre Teilnahme an der Olympiade in Japan wirkt positiv nach, da sie in die Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen ist und ein Stipendium erhält. Sie empfiehlt anderen Jugendlichen, unbedingt an den Wettbewerben teilzunehmen. „Das hat mir neue Perspektiven eröffnet und mich persönlich gestärkt.“

