Drei Tischlergenerationen

Das Handwerk lebt in dieser Münchenbernsdorfer Tischlerfamilie Günther. Heute gehört Siegfried Günther zu den 30 Altmeistern, die die Handwerkskammer für Ostthüringen zur Meisterfeier ins Kultur- und Kongresszentrum anlässlich ihres 60-jährigen Meisterjubiläums eingeladen hat. Für die einst zu diesem Gebäude gehörende und inzwischen abgerissene Bowlingbahn baute der heute 82-Jährige mit an der Innenausstattung. Auch bei der Zitronenpresse war das so. Den Namen bekam das Café neben dem Interhotel Gera wegen seiner äußeren Form von den Einheimischen. Beides existiert heute nicht mehr.

Die Werkstatt 1963 gegründet

Nicht so der Betrieb, den der Münchenbernsdorfer am 1. März 1963 zunächst in einem alten Sägewerk in der Weidaer Straße gründete. Da hatte er seinen Meisterbrief längst in der Tasche und zuvor eine fundierte Lehre bei Meister Rudolf Wiefel in Münchenbernsdorf abgeschlossen. Als Möbeltischler. Gefragt waren damals Schränke und Regale, Anbauwände, Wandverkleidungen. Sein Credo: „Ehrlich und anständig bleiben!“ Drei Lehrlinge, darunter seinen Sohn Bernd, bildete er aus.

Der Sohn ist seit 30 Jahren Meister

Der heute 54-Jährige, der auch mit einem Jubiläum aufwarten kann, übernahm 2007 die Werkstatt des Vaters. Auf die Frage, ob es Tischler lernen musste, sagt er: „Das war damals so“. Für Bernd Günther ist es nun 30 Jahre her, dass er seine Meisterprüfung mit Bravour absolvierte. Genau am 24. Oktober 1989 war das. Sein Meisterstück, eine Schrankwand, steht noch immer im Wohnzimmer des Vaters. Heute produziert der Nachfolger in der Werkstatt, die er zwischen 1990 und 1998 gemeinsam mit seinem Vater neu baute.

In der Zwischenzeit ist die Nachfrage nach Möbeln weniger geworden. Als Fachhändler für Fenster baute der Betrieb beispielsweise mit dem Konjunkturpaket 2009 die neuen Fenster am Weidaer Gymnasium ein. Aber auch Innenausbau, Decken- und Wandverkleidungen, vor allem in Einfamilienhäusern, gehören heute zu den am meisten beauftragten Leistungen. „Es gibt nicht mehr Arbeit, es gibt weniger Leute“, sagt Bernd Günther. Trotz der großen Nachfrage sieht er die wirtschaftliche Bedeutung des Handwerks schwinden. „Nicht einmal mehr zehn Prozent vom Bruttosozialprodukt sind es noch“, berichtet er.

Der Jubilar will gebraucht werden

Mit einem Gehilfen arbeitet der Meister und einem Altmeister, der gern gebraucht wird. „Ich muss etwas zu tun haben“, sagt Siegfried Günther. So pflegt er über die Jahre gewachsene Kundenkontakte, nimmt Maß für neue Aufträge, transportiert Werkstücke oder räumt auf. Dazu gehört auch, alte Fenster in ihre Bestandteile aus Holz und Glas zu zerlegen und zum Recyclinghof nach Frießnitz zu bringen.

Wenn er von seinem Enkelsohn erzählt, strahlt er. „Er hat mich überrascht und macht mich stolz“, sagt der Großvater. Erst zwei Wochen bevor Florian Günther 2018 sein duales Studium für Holz- und Holzwerkstofftechnik an der Berufsakademie Dresden begann, verriet er seinem Opa, dass er sich für dessen Handwerk entschieden hat. „Ein ordentlicher Beruf ist eine gute Grundlage für eine Familie“, kommentiert dieser noch heute gern diese Entscheidung. Doch nicht nur das. Er besucht den 19-Jährigen sogar bei seinem Praxispartner, der Fenster & Türenbau Grünbeck GmbH in Plauen, und verrät ihm alte Tischlergeheimnisse. Beispielsweise, was es mit der rechten und linken Seite eines Brettes auf sich hat. Als einziger habe er in seiner Seminargruppe gewusst, dass die zur Baumrinde gewachsene Seite als linke bezeichnet wird.

Enkel spürt die Freude des Großvaters

„Eher spontan“, beschreibt der heute 19-Jährige die Wahl seines Studiums. Eigentlich wollte er nach dem Abitur Bauingenieur werden. Doch da fehlte ihm die Herausforderung, wie er sagt. „Die Tischlerei war schon da. Da kann ich mehr machen“, meint er. Fest besprochen ist noch nichts. „Doch dass mein Großvater stolz auf mich ist, das sagt er mir regelmäßig“, erzählt der Vertreter der dritten Tischlergeneration.

„Der Technisierungsgrad ist jetzt anders“, so der Student. Gerade weil qualifizierte Arbeitskräfte fehlen, müsse viel durch Maschinen ersetzt werden. „Vieles muss sich in der Arbeitsvorbereitung entscheiden und dort vorgedacht werden. Das heißt nicht, dass ich nichts mit den Händen machen kann“, sagt Florian Günther. Selbst konstruiert und gebaut hat er zum Beispiel ein Bord für den Laptop. „Vorher stand ein Karton darunter“.

„Ich bin zufrieden. Besser können sie es nicht machen“, sagt Siegfried Günther über seine Jungs.

Meisterfeier der Handwerkskammer am 16. November in Gera

127 Jungmeister aus Ostthüringen erhalten ihre Meisterbriefe

17 Betriebswirte bekommen ihre Zeugnisse überreicht

29 Altmeister werden mit einem Goldenen Meisterbrief zum 50. Meisterjubiläum geehrt

30 Altmeister werden mit einer Jubiläumsurkunde zum 60. Meisterjubiläum beschenkt

9 der Meister, die vor 60 Jahren ihren Meisterbrief erhielten, sind Tischler