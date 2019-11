Duale Hochschule Eisenach Schaufenster für Studium und Jobs

Der zeitgleich in der Dualen Hochschule in Eisenach (DHGE) ausgerichtete Berufemarkt der Wartburgregion und der Hochschul-Informationstag brachten die Organisatoren von Hochschule, der beiden Jobcenter Eisenach und Wartburgkreis und behördliche Wirtschaftsförderer ins Philosophieren. Wie sieht die Arbeitskräftelage in der Region mit Blick auf Digitalisierung, die weitere Automatisierung und auf die Klimapolitik in 20, 30 Jahren aus? Wird der Mangel an Personal, den Firmen schon jetzt teils dramatisch spüren, noch extremer? Wie kann man dieser Entwicklung im Bereich der Ausbildung entgegensteuern?

Solche und andere Fragen diskutierten am Samstag auch die Köpfe der Hochschule, Burkhard Utecht und Matthias Gröger, mit Kreis-Wirtschaftsförderer Mirko Klich und Vertretern der Agentur für Arbeit und der Jobcenter. Die Duale Hochschule wappnet sich für die Zukunft, kann dabei wegen politischer Hindernisse laut Hochschuldirektor Utecht aber nicht immer so schnell sein, wie sie es gerne hätte, zum Beispiel im Bereich E-Commerce. Aber eines ist deutlich: die Duale Hochschule ist mit derzeit gut 1400 Studierenden an den Standorten Gera und Eisenach konkurrenzfähig und gut aufgestellt. Was die Spitzen der DHGE immer wieder betonen ist, dass sie die gut ausgebildeten jungen Leute in der Region halten. Utecht spricht von 75 bis 80 Prozent. So etwas schaffe nur diese Einrichtung.

Hunderte Besucher strömten zum Berufemarkt und Hochschulinformationstag an die Duale Hochschule in Eisenach. Foto: Jensen Zlotowicz

Viele Firmen klagen derzeit über eine abflauende Konjunktur, war beim Schaulaufen von Unternehmen und Institutionen zu erfahren. Das habe verschiedene Ursachen, die nicht nur in der momentanen Debatte um Elektromobilität und Auto sowie Energie der Zukunft liegen.

Die Praxispartner der DHGE haben derzeit mehr Bedarf an künftigen Fachleuten etwa in Ingenieurberufen und damit Studierenden, als es Bewerber gibt. Mit gut 100 Studierenden im Bereich Maschinenbau, etwa 250 einschließlich Elektrotechnik und Informatik kann und will die Duale Hochschule aber nicht klagen. Es gebe immer eine leichte Verschiebung in diesem Ausbildungssegment. Salopp gesprochen gelte derzeit: „Informatik ist sexy“, so Utecht.

Der Besucherandrang beim Berufemarkt und Informationstag der DHGE war enorm, so groß, dass die geringe Parkplatzkapazität Kontrollen des Eisenacher Ordnungsamtes hervorrief.

Junge Leute, oft mit Eltern, informierten sich über Ausbildung und Jobs. Das ist seit Samstag übrigens auch in der überarbeiteten Stellenbörse der „Karriereheimat“ der Wartburgregion im Internet möglich.

104 Aussteller beteiligten sich an dem Infotag, darunter 87 Arbeitgeber, in der Mehrzahl gewerbliche Unternehmen der Region. Es fehlt an Personal. Und es gibt deutlich mehr Ausbildungsstellen als gemeldete Bewerber, sagt die Statistik. Agentur und Jobcenter sprechen von etwa 1000 offenen Lehrstellen derzeit. Am größten ist das Missverhältnis in den Bereichen Produktion, Bau, Gebäudetechnik, Logistik kaufmännische Dienstleistung und Tourismus. Was beim Berufemarkt deutlich wurde: Es fehlt mehr und mehr an Leuten in den Betrieben der Industrie-Produktion, Leute, die zum Beispiel Maschinen bedienen. In diesem Zusammenhang wurde auch der Stellenwert des Abiturs wieder diskutiert. Haben wir für künftige Bedarfe zu viele Abiturienten? Will noch jemand körperlich arbeiten?