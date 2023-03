Gewerkschaft ruft zu Warnstreik in Kindergärten mehrerer Kommunen auf

Erfurt. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es Ende Februar trotz eines Angebots der Arbeitgeber noch keine Annäherung gegeben.

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat zu Warnstreiks in den Kindergärten mehrerer Thüringer Kommunen aufgerufen. In den Kindergärten in Gotha, Bad Salzungen, Bad Liebenstein und Vacha (Wartburgkreis) sollen GEW-Mitglieder am Mittwoch ganztägig die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hätten die Arbeitgeber kein akzeptables Angebot vorgelegt, argumentierte die GEW.

In den aktuellen Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es Ende Februar trotz eines Angebots der Arbeitgeber noch keine Annäherung gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde soll in der kommenden Woche (27. bis 29. März) im brandenburgischen Potsdam stattfinden.