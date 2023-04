Ingenieur-Pädagoge aus Gera: Studiengänge streichen und so Lehrermangel bekämpfen

In vielen Schulen in Ostthüringen fehlen Lehrerinnen und Lehrer.

Gera. Ein Geraer schickt Verbesserungsvorschläge an die Bundesbildungsministerin. So will er den Mathematik-Unterricht reformieren.

Der Geraer Wolfgang Henkel hat sich in einem Offenen Brief an die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) gewandt. Der studierte Mathematiker und Ingenieur-Pädagoge, der sich im Ruhestand befindet, sieht in der Bildungspolitik riesige Probleme. „Sollten diese in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht gelöst werden, wird das Bildungssystem kollabieren.“ Er spricht sich für die Übertragung der Bildungshoheit von den Ländern an den Bund aus.

Das Gremium der Kultusminister müsse selbst erkennen, dass „diese Kleinstaaterei in der Bildung sich längst überlebt hat und zur Bremse geworden ist“. Als zentrales Problem macht Henkel den Lehrermangel aus und verweist darauf, dass diesen auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission als „besorgniserregend“ einstuft und „Notmaßnahmen“ empfiehlt.

„Grau macht schlau“ eine Ohnmachtserklärung

Eine Bekämpfung mit der Thüringer Initiative „Grau macht schlau“, ausscheidende Lehrer nach Erreichen des Rentenalters für ein paar Stunden im Unterricht zu halten, sei eine Ohnmachtserklärung, schreibt der Geraer. Auch werde der Qualifizierungsbedarf unterschätzt, um über Quereinsteiger neue Lehrkräfte zu gewinnen.

Aus seiner Sicht müsse die Zahl der Hochschulstudiengänge sinken. Im vorigen Semester wurden in Deutschland rund 20.000 Studiengänge angeboten. „Eine Halbierung wäre angebracht, um auf die Zahl der USA zu kommen, in der es bei 330 Millionen Einwohnern nur 10.000 Studiengänge gibt.“

Studiengänge zentral koordinieren und an Bedarf der Wirtschaft ausrichten

Das Bundesministerium müsse die zentrale Koordinierung übernehmen und dafür sorgen, dass die Studienrichtungen mehr auf den Bedarf der Wirtschaft ausgerichtet seien. „Die nicht mehr erforderlichen Professoren und Mitarbeiter könnten den Lehrermangel verringern helfen.“

Der Geraer spricht sich dafür aus, dass Familien erst nach der sechsten Klasse über den Übertritt der Kinder aufs Gymnasium entscheiden. „Durch den Wegfall parallel geführter Klassen könnten Lehrkräfte eingespart werden.“ Eine Reduzierung des Anteils der Gymnasialschüler von 43,6 auf 35 Prozent sei anstrebenswert, das Bildungsziel „Realschule“ müsse besser ins Schulsystem integriert werden.

Die bestbezahlten und fähigsten Pädagogen an die Hauptschule

„Der Facharbeitermangel ist ein Ergebnis verfehlter Bildungspolitik. In der Hauptschule müssten die bestbezahlten und fähigsten Pädagogen zum Einsatz kommen“, betont er. Mit den bundesweit 47.000 Schulabbrechern werde der Anteil von Analphabeten weiter steigen.

Er schlägt vor, die Zahl von Instituten, die zur Bildung forschen, von 40 auf 20 zu halbieren. „Die eingesparten Institute müssten in Einrichtungen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften umgewandelt werden.“

Die CAS-Rechner sollen die Arbeitsschritte in der Mathematik vereinfachen und grafische Darstellungen ermöglichen. Foto: Norbert Block

Computer-Algebra-Systeme für Abiturienten verbieten

Eine Reform fordert er für den Mathematikunterricht: „Der Einsatz der Computer-Algebra-Systeme in der Oberstufe des Gymnasiums macht die Schüler dumm“. Das Lösen schwieriger Mathe-Aufgaben mit wenigen Programm-Befehlen führe dazu, dass Abiturienten mathematische Zusammenhänge nicht mehr verstehen.

Landessieger bei Jugend forscht gekürt: Diese Projekte überzeugen die Jury