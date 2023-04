Linke stellt sich hinter Betroffene von „Rentenklau“

Etwa 150 Direktversicherungsgeschädigte demonstrierten am Samstag, 15. April, vor dem Bundessozialgericht in Kassel.

Kassel/Erfurt. Vor dem Bundessozialgericht in Kassel demonstrieren etwa 150 Direktversicherungsgeschädigte gegen „Milliardenbetrug“.

Dem strömenden Regen zum Trotz sind am Samstag etwa 150 Mitglieder des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten (DVG), darunter auch eine Thüringer Abordnung, vor das Bundessozialgericht in Kassel gezogen. Ihr Anliegen: neuerlicher öffentlicher Protest gegen den von ihnen so bezeichneten „Rentenklau“.

Damit gemeint ist die Tatsache, dass Betroffene seit 2004 auf die Auszahlsumme ihrer über den Arbeitgeber abgeschlossenen Lebensversicherung (Direktversicherung) knapp 20 Prozent Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. Für ein 68-jähriges DVG-Mitglied aus Hessen bedeutet das beispielsweise, von den ersparten 78.400 Euro fast 13.800 Euro – verteilt auf 120 Monate – einzubüßen. Für ihn und geschätzte 6,5 Millionen Betroffene ein Milliardenbetrug: Denn vor der Gesetzgebung 2003 war nie die Rede davon, dass die einmalige Kapitalauszahlung einer Direktversicherung plötzlich wie eine echte Betriebsrente mit Sozialabgaben belegt wird. Das heißt: Auf eine privat finanzierte Kapitalanlage müssen gesetzlich Versicherte – und nur sie – seither den vollen Sozialbeitrag zahlen, und zwar auch für alle vor 2003 abgeschlossenen Verträge. Für die Betroffenen ein Vertrauensbruch ohnegleichen, den sie bei vielen Gelegenheiten wie Wahlpodien und Bürgerforen thematisieren.

Matthias Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Linke-Bundestagsfraktion, stellte bei der Demo erneut klar, dass seine Partei das Anliegen des DVG „aus vollem Herzen unterstützt“. Aber die berechtigten Forderungen der Betroffenen müssten endlich auch die Regierung erreichen: „Dem Bundeskanzler müssen die Ohren schlackern“, sagte Birkwald mit Blick darauf, dass Olaf Scholz (SPD) schon mehrfach öffentlich eine Entlastung versprochen habe.