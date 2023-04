Sommersemester startet mit neuer Hochschule in Thüringen

Foto: HMU Health and Medical Universit/HMU Health and Medical University Potsdam/obs

Die Health an Medical University bietet in Erfurt ab dem Sommersemester 2023 die Studiengänge Humanmedizin und Psychologie an.

Erfurt (dpa/th) Für etwa 138.000 Studierende in Thüringen hat das Sommersemester begonnen. Das Studienangebot ist breiter geworden.

Mit dem Sommersemester startet eine neue, private Hochschule in Thüringen. Die staatlich anerkannte HMU Health and Medical University in Erfurt öffne offiziell an diesem Donnerstag (13. April) mit den ersten Studierenden der Humanmedizin und Psychologie, teilte das Thüringer Wissenschaftsministerium auf Anfrage mit. Partner der HMU sei das Helios Klinikum Erfurt. Ein bereits etablierter Standort der privaten Hochschule sei Potsdam.

Das Sommersemester begann offiziell Anfang April - allerdings variieren die Vorlesungszeiten an den Thüringen Hochschulen mit ihren insgesamt etwa 138.000 Studierenden. Im Vergleich zum Wintersemester 2021/22 sind nach Angaben des Ministeriums die Studierendenzahlen um fast elf Prozent gestiegen. Der Zuwachs resultiere vor allem aus dem Zulauf der IU Internationale Hochschule Erfurt, sagte eine Ministeriumssprecherin.