Studium: Der richtige Zeitpunkt fürs Auslandssemester

Bonn (dpa/tmn) Ein Auslandsaufenthalt im Studium muss rechtzeitig geplant werden. Doch wann sollte man am besten an die Gasthochschule wechseln?

Während des Studiums ins Ausland gehen: Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Doch wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? „Idealerweise vor der Bachelorabschlussarbeit, aber nicht vor dem 4. Semester“, empfiehlt Prof. René Sonnenberg, Internationalisierungsbeaufragter für Outgoings an der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Außerdem sollte man darauf achten, ein ganzes Semester „von Anfang bis Ende mitzunehmen“, so Sonnenberg in der Broschüre „Studieren im Ausland“ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Oft sei das Sommersemester außerdem attraktiver.

Bei der Auswahl der passenden Gasthochschule könne man dann verschiedene Punkte abwägen. Etwa, ob das persönliche Interesse eher an der Forschung oder an besonderen Schwerpunkten in der Lehre der Hochschule liegt, oder ob man vor allem die Stadt und die fremde Kultur kennenlernen wolle. Auch ob Studierende lieber eine neue Sprache lernen wollen oder eine schon bekannte vertiefen, kann eine Rolle spielen, so Sonnenberg.