Thüringen-Kliniken testen Reinigungspersonal auf Covid-19

Die Thüringen-Kliniken gehören zu den ersten Krankenhäusern in der Bundesrepublik, die Mitarbeiter der Servicegesellschaft – hier vor allem mit der Unterhaltsreinigung betraute Frauen und Männer – auf Antikörperspiegel gegen Covid-19 getestet haben. Das geht aus einer Mitteilung des Krankenhauses hervor.

Das Ausmaß der Patientenkontakte in dieser Gruppe könne mit denen der Pflege vergleichbar sein und in Zeiten eines Besuchsverbots in vielen Krankenhäusern sogar zunehmen, heißt es. Vor diesem Hintergrund haben Igor Alexander Harsch von der Klinik für Innere Medizin II und Klinikhygieniker Jörg Epstude die Studie begonnen, um zu untersuchen, wie viele Mitarbeiter eine solche Infektion durchgemacht haben.

Im Juni wurden bei 45 Mitarbeitern der Servicegesellschaft die Antikörperspiegel gegen Covid-19 bestimmt. Zu Vergleichszwecken wurden auch 20 Mitarbeiter der Onkologiestation getestet. Bei ihnen müssen aufgrund der zu betreuenden Hochrisikopatienten ebenfalls strenge Hygienemaßnahmen beachtet werden.

In beiden Gruppen, beim Reinigungspersonal und beim Pflegedienst, wurden bei je einer Person signifikant erhöhte IgA-Antikörperspiegel nachgewiesen, die für eine Covid-19-Infektion sprechen.

