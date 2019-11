Erfurt. In Thüringen ist die Zahl der Studenten und Studentinnen im Vergleich zum vergangenen Wintersemester stark gestiegen.

Umzug einer Fachhochschule lässt Studentenzahl in Thüringen steigen

Durch den Umzug einer privaten Fachhochschule nach Thüringen ist die Zahl der Studierenden im Freistaat stark angestiegen. Zum Wintersemester 2019/2020 sind 74.712 Studierende an Thüringer Hochschulen eingeschrieben – und damit 25.202 Studierende mehr als im Wintersemester davor. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Die private Internationale Hochschule IUBH aus dem nordrhein-westfälischen Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) kam nach Erfurt. An der IUBH sind laut Statistik 24.934 Studierende registriert.