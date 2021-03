Online-Angebote statt Jobmessen helfen in Eisenberg und Jena bei der Berufswahl

Trotz Corona und abgesagten Jobmessen in Eisenberg und anderswo: Berufswahl geht auch online, ganz bequem mit dem Smartphone von der heimischen Couch aus. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Arbeitsagentur Jena hält für junge Leute zur Berufs- und Studienwahl drei Online-Angebote bereit: „AzubiWelt“, „BERUFE Entdecker“ und „Check-U“. Während „AzubiWelt“ und „BERUFE Entdecker“ sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store zu finden sind, handelt es sich bei dem Selbsterkundungstool „Check-U“ um eine klassische Website.

„Check-U“ eignet sich auch als Vorbereitung für eine Berufs- und Studienberatung. Wer noch mehr wissen will, als ihm die Apps sagen – die Berufsberater der Agentur für Arbeit Jena, Saalfeld, Eisenberg beraten gern und beantworten alle offenen Fragen rund um die Themen Ausbildung und Studium sowie Beruf und Karriere.

Telefonische oder Video-Beratungstermine können unter der Nummer 03641/379 999, online auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/jena/berufsberatung oder per E-Mail an Jena.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbart werden. Sobald es die Situation zulässt, werden auch wieder persönliche Beratungstermine geboten.