Jena. In seinem neuen Amt will er sich dafür einsetzen, die Stellung der Hochschulen im Wissenschaftssystem in Deutschland zu stärken.

Walter Rosenthal ist neuer Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Er löst Peter André Alt ab, der vorzeitig aus dem Amt geschieden war.

Rosenthal ist Jahrgang 1954, Arzt und Pharmakologe und seit 2014 Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Das neue Amt werde er zunächst nebenamtlich ausüben und so lange als Präsident der Universität Jena amtieren, bis seine Nachfolge geregelt ist, hieß es.

Stellung nehmen zu aktuellen Entwicklungen

Er will sich in seinem neuen Amt dafür einsetzen, die Stellung der Hochschulen im Wissenschaftssystem in Deutschland zu stärken. Insbesondere möchte er die Vielfalt der Hochschulen, die er als ihre große Stärke betrachtet, noch mehr zur Geltung bringen. Er wolle, dass die Hochschulrektorenkonferenz „ein lebendiger Akteur in öffentlichen Diskursen ist, zu aktuellen Entwicklungen Stellung nimmt und auch eigene Themen setzt“, so Rosenthal.

Rosenthal leitete von 1996 bis 2009 als Direktor das heutige Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und von 2009 bis 2014 als Vorsitzender des Stiftungsvorstandes und wissenschaftlicher Direktor das Max-Delbrück-Centrum in Berlin-Buch, ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Er ist Mitglied der Leopoldina, des Senats der Leibniz-Gemeinschaft und Dean der Max Planck Schools. Zuletzt war er HRK-Vizepräsident mit dem Ressort Forschung, wissenschaftliche Karrierewege und Transfer.