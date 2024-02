Erfurt. Funke ist wieder mit einem Stand auf der Thüringen-Ausstellung vertreten.

Noch bis zum kommenden Sonntag ist in Erfurt die Thüringen-Ausstellung geöffnet. In der Messehalle 1 sind auch die Funke Medien Thüringen, zu denen unsere Zeitung gehört, mit einem Stand präsent. Im Fokus stehen die Klub-Vorteilswelt der Thüringer Tageszeitungen sowie das Premium-Abo. Als Highlight präsentieren sich täglich verschiedene Klub-Partner am Stand mit Mitmachaktionen und Preisen. Am Freitag wird auch TA-Chefredakteur Jan Hollitzer die Thüringen-Ausstellung besuchen und mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch kommen.

red