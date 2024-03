Erfurt. Einer neuen EU-Richtlinie zufolge dürfen Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff ab Juli 2024 keine losen Deckel mehr haben – sie müssen mit der Verpackung verbunden sein.

„Schon seit einer Weile gibt es fast nur noch Flaschen mit Verschlüssen zu kaufen, die sich nicht abschrauben lassen. Ich persönlich finde das unpraktisch. Wofür ist das gut“, fragt ein Leser aus Weimar.

Luise Hoffmann, Referatsleiterin Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Thüringen antwortet:

Luise Hoffmann von der Verbraucherzentrale Thüringen. © Verbraucherzentrale | Thomas Müller

Diese sogenannten „Tethered Caps“ (zu Deutsch: angebundene Deckel) sind nicht nur an Einwegflaschen für Erfrischungsgetränke und Mineralwasser, sondern auch an Saftkartons oder Milchverpackungen zu finden. Viele Verbraucher müssen sich erst daran gewöhnen, manche fühlen sich durch die Deckel beim Trinken behindert. Mit den befestigten Deckeln erfüllen die Hersteller die Vorgaben einer EU-Richtlinie. Diese schreibt vor, dass Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff spätestens ab dem 3. Juli 2024 Verschlüsse haben müssen, die fest mit der Verpackung verbunden bleiben. Das betrifft zum Beispiel PET-Einwegflaschen und Saft- oder Milchkartons mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei Litern. Viele Hersteller haben ihre Verpackungen mittlerweile angepasst.

Ziel der EU-Richtlinie ist es, den Plastikmüll in der Umwelt, vor allem im Meer und an den Stränden, zu reduzieren. Nach Angaben der EU-Kommission bestehen bis zu 85 Prozent des Meeresmülls aus Kunststoff, die Hälfte davon sind Einwegartikel. Bei Müllzählungen an europäischen Stränden wurden am häufigsten Getränkeflaschen, Verschlüsse und Deckel gefunden. An der Ostseeküste gehören Plastikdeckel nach Plastikstücken und Zigarettenfiltern zu den am häufigsten am Strand gefundenen Müllteilen.