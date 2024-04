Erfurt. Beim Telefonforum unserer Zeitung ging es diesmal um die Steuererklärung.

Beim Telefonforum unserer Zeitung beantworteten Experten vom Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine Fragen unserer Leser zum Thema Steuererklärung. Hier einige Fragen und Antworten.

Ich habe von der Bank Zinsen erhalten. Kann ich Werbungskosten geltend machen?

Nein, bei den Einkünften aus Kapitalvermögen sind Werbungskosten nicht mehr steuerlich absetzbar. Es gibt aber den Sparer-Pauschbetrag, der dafür sorgt, dass Kapitalerträge bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei bleiben. Seit dem Steuerjahr 2023 beträgt der Pauschbetrag 1000 Euro für Alleinstehende und 2000 Euro für Verheiratete.

Mein Sohn ist 23 Jahre alt, studiert und wohnt in einer WG. Ich unterstütze ihn finanziell – wie kann ich diese Kosten absetzen?

Sie können den Ausbildungsfreibetrag steuerlich geltend machen, weil Ihr volljähriger Sohn sich in Ausbildung befindet und auswärts untergebracht ist bzw. nicht mehr bei Ihnen lebt. Der jährliche Freibetrag beträgt 1200 Euro, wird aber nur anteilig für die Monate gewährt, in denen die Voraussetzungen zumindest an einem Tag erfüllt waren.

Zahlen Sie für Ihr Kind Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, können Sie diese in Ihrer Steuererklärung als Sonderausgaben steuerlich absetzen.

Scheidet der Ausbildungsfreibetrag aus, weil kein Anspruch mehr auf Kindergeld besteht, können die Aufwendungen für die Ausbildung des Kindes als Unterhaltsleistungen steuermindernd geltend gemacht machen. Eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes müssen jedoch gegengerechnet werden.

Was kostet die Mitgliedschaft in einem Lohnsteuerhilfeverein?

Um von einem Lohnsteuerhilfeverein steuerlich beraten zu werden, müssen Sie zunächst Mitglied werden. Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach dem Jahreseinkommen und ist gestaffelt. Im Durchschnitt liegt der Mitgliedsbeitrag bei rund 160 Euro. Die Beitragsstufen liegen zwischen 50 und 400 Euro im Jahr. Davon umfasst ist die Erstellung der Steuererklärung, die Prüfung des Steuerbescheides und die Einlegung von Rechtsbehelfen, etwa mittels Einspruch.

