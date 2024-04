Erfurt. Wer langen Streit unter den Erben vermeiden will, sollte rechtzeitig sein Testament aufsetzen. Was es dabei zu beachten gilt, erklären Thüringer Notare beim Telefonforum unserer Zeitung am 11. April 2024.

Haus, Grundstück, Schmuck, Bargeld – um das Erbe gibt es immer häufiger Streit. Dabei muss es gar nicht um große Summen gehen, auch bei kleinerem Besitz kann es schnell zu Unstimmigkeiten kommen. Wer diese oft langwierigen Prozesse vermeiden will, sollte schon frühzeitig dafür sorgen, dass sein letzter Wille eindeutig geregelt ist.

Doch wann sollte man ein Testament eigentlich errichten? Wer erbt, wenn noch keine Kinder da sind? Ist der Lebenspartner abgesichert? Was regelt ein Erbvertrag? Ist es sinnvoll, schon zu Lebzeiten Schenkungen vorzunehmen? Was ist mit unehelichen Kindern? Welchen Anspruch haben Geschwister? Oft führen Erb-Streitigkeiten zu familiären „Eiszeiten“.

Wer zermürbenden Streit in der Familie vermeiden will, sollte zu Lebzeiten für klare Verhältnisse sorgen. Aber selbst vermeintlich klare Sätze können im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung für lange Diskussionen sorgen. Beim Telefonforum „Erbe und Testament“ am Donnerstag, 11. April, beantworten Experten der Notarkammer Thüringen von 10 bis 12 Uhr Ihre Fragen.

Sie erreichen unter Tel. 0361/227 5801 Notarassessor Philipp Selentin aus Erfurt,

unter Tel. 0361/227 5802 Notar Eric Rauschenbach aus Arnstadt und

unter Tel. 0361/227 5803 Notar Adrian Roos aus Gera.