Erfurt/Jena. Investionen von mindestens 95 Millionen Euro in mehrere Neubauten sind geplant. So sehen die konkreten Pläne aus:

Die Uniklinik in Jena will im Zuge von Krankenhausreform und Ambulantisierung ihre ambulanten Behandlungsstrukturen ausbauen. Man könne auch aus Personal- und Kostengründen nicht mehr alle Patienten stationär versorgen, sagte Medizinvorstand Otto W. Witte bei einem Treffen im Wissenschaftsministerium. Eine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten sei nicht beabsichtigt. Vielmehr gehe es um Spezialambulanzen etwa für Rheumatologie oder Parkinson, die sonst in Thüringen nicht mehr vorgehalten würden. Man sehe sich dabei als Partner der Niedergelassenen. Jährlich würden schon 500.000 Menschen aus ganz Thüringen ambulant behandelt, im stationären Bereich sind es 46.000 Patienten. Freigehalten würden so nicht zuletzt Kapazitäten für die Erforschung seltener Erkrankungen sowie für neue Möglichkeiten in Krebsbekämpfung und Neurologie. Aufgebaut werde zudem ein eigenes Zentrum für personalisierte Therapien. Durch die Bestimmung genetischer Veranlagungen könnten Behandlungen individuell auf Patienten zugeschnitten werden.

Noch keine Anwärter für Landarztquote

Geplant sind umfangreiche Investitionen in Neubauten in mehreren Bauabschnitten. Benötigt werden ein Haus der Lehre in Jena-Lobeda, zu 100 Prozent finanziert aus Landesmitteln, ein Forschungsbau für die Psychiatrie und ein Neubau für die Zahnarztausbildung. Bis 2027 belaufe sich der Investitionsbedarf zunächst auf 95 Millionen Euro. Zur Finanzierung liefen Gespräche zwischen Wissenschafts-, Finanz- und dem Infrastrukturministerium. Die Zahl der Medizinstudienplätze stieg von 260 auf 286. Außerdem würden 57 Zahnärzte ausgebildet. Ob es 2024 bereits Studienanwärter auf die Landarztquote geben könne, hänge von der Politik ab.

Die Krankenhausstrukturreform sei dringend nötig, hieß es. Das Uniklinikum sehe sich dabei als Partner anderer Kliniken, so bei der Weiterbildung von Ärzten. Solche Koordinierungsfunktionen habe man bereits im Trauma-, im Schlaganfall- und im Herzinfarktnetzwerk aufgebaut. Vorgestellt wurde Corinna Jendges als neue kaufmännische Vorständin. Sie will Arbeitsprozesse und -bedingungen auf den Prüfstand stellen, damit das UKJ für Patienten und Personal attraktiv bleibt.

