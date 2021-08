Aus für ehemaligen Hermsdorfer Handballer Sindermann bei "Big Brother"

Hermsdorf/Köln. Zwei Tage vor dem Finale der aktuellen Staffel von „Promi Big Brother“ muss der ehemalige Handballer des SV Hermsdorf ausziehen.

Für Eric Sindermann, ehemaliger Handballer des SV Hermsdorf, ist die aktuelle Staffel von „Promi Big Brother“ seit Mittwoch beendet.

Der 33-Jährige wurde zwei Tage vor dem großen Finale von den Zuschauern herausgewählt. Dem Sieger oder der Siegerin winken 100.000 Euro.

Sindermann nahm seinen Auszug nach 20 Tagen entspannt. In der abendlichen Show des Privat-TV-Senders kündigte an, weiter an seinem Mode-Label zu arbeiten. Und er stellte in Aussicht, in den nächsten anderthalb Jahren musikalisch in Erscheinung zu treten.