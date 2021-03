Besuchsverbot ermöglicht ungestörtes Kennenlernen im Eichsfeld-Klinikum

Ein Baby fasst den Finger seiner Mutter an. Das Besuchsverbot während des Corona-Lockdowns wurde kaum kritisiert. Mutter und Kind können sich ganz in Ruhe kennenlernen (Symbolbild).

Heiligenstadt. Wegen der Corona-Pandemie sind Besuche in Geburtskliniken nur sehr eingeschränkt möglich. Am Verbot gab es auf der Geburtsstation des Eichsfeld-Klinikums „keinerlei Kritik“.

Wenn ein Kind geboren wird, wollen Angehörige und Freunde den Neuankömmling verständlicherweise meist so schnell wie möglich in Augenschein nehmen und kennenlernen. Kaum haben Mutter und Kind die Wöchnerinnen-Station bezogen, rücken Oma und Opa, Tante und Onkel an, um das Baby zu bestaunen. Doch wegen Corona war das seit März 2020 in den Thüringer Geburtskliniken nicht oder allenfalls sehr eingeschränkt möglich. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog