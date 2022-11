„Bildungshelden“ aus Thüringen erhalten Stiftungspreis

Erfurt. Seit Jahren zeichnet die Town-&-Country-Stiftung soziales Engagement von Vereinen aus ganz Deutschland in festlichem Rahmen aus.

Die Bildungshelden des Thüringer Vereins „we4kids“ haben beim 10. Stiftungspreis der Town-&-Country-Stiftung eine Auszeichnung erhalten. Gewürdigt wurde das soziale Engagement im festlichen Rahmen.

Die Town-&-Country-Stiftung unterstützt mit insgesamt fast 600.000 Euro in ganz Deutschland gemeinnützige Arbeit mit körperlich, geistig und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen: In der ersten Phase werden 500 Projekte ausgewählt und mit jeweils 1000 Euro ausgezeichnet. Im Anschluss wählt eine Jury aus diesen Projekten für jedes Bundesland ein besonders beeindruckendes aus – so werden 16 Initiativen mit weiteren 5000 Euro prämiert und im Rahmen einer Gala gewürdigt.

Für Chancengleichheit – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund – setzen sich in ganz Deutschland Initiativen, Kindergärten, Schulen und gemeinnützige Vereine ein. Sie helfen und fördern mit Bildungs-, Integrations- und Inklusionsprogrammen, mit Therapieangeboten und Trauerbegleitung. So eröffnen sie körperlich, geistig und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen gleiche Perspektiven auf Bildung, Teilhabe und Lebensqualität. Dieses soziale Engagement fördert der Town-&-Country-Stiftungspreis bundesweit. 2022 widmet er sich unter dem Akzent #besonders_anders den außergewöhnlichen Belastungen, denen Kinder und Jugendliche in diesen Zeiten ausgesetzt sind beziehungsweise besonders durch die Pandemie waren, und fördert in diesem Zusammenhang Bildung, Therapie und Seelsorge, Integration und Inklusion.

„Die geehrten Menschen stehen stellvertretend und beispielhaft für die zahllosen Engagierten, denen wir alle von Herzen dafür dankbar sein sollten, dass sie unsere Gesellschaft wahrhaft reicher machen“, lobte Stiftungsvorstand Christian Treumann. Im vergangenen Jahrzehnt habe die Town-&-Country-Stiftung Tausende Projekte und die dort überwiegend ehrenamtlich tätigen Menschen dabei unterstützt, sich mit Herzblut und Empathie zivilgesellschaftlich zu engagieren. Dabei sei „die finanzielle Förderung nur ein Aspekt – auch und vor allem möchten wir das nicht selbstverständliche und doch für unsere Gesellschaft unverzichtbare Tun dieser großartigen Menschen würdigen.“

Die 16 Preisträger:innen des Stiftungspreises sind jetzt für den seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert.

Mehr unter www.tc-stifung.de und www.we4kids.de