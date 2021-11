0,20 Euro für den Liter Diesel: Tankstelle nach Hacker-Angriff innerhalb weniger Stunden ausverkauft

Die Spritpreise schießen weiter in die Höhe und erreichen fast den Höchststand. Der ADAC gibt Tipps, wie Autofahrer am günstigsten tanken können.

Benzinpreise: So tanken Autofahrer am günstigsten

Die Nachricht vom billigen Sprit verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken. Der Tankstelle entstand durch den Cyberangriff ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Auf eine Thüringer Tankstelle hatten es unbekannte Computerhacker am Sonntagabend abgesehen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen sie vermutlich in das geschützte Benutzerportal für Tankstellenbetreiber ein und manipulierten die Preise für den Kraftstoff.

Inzwischen ist klar, dass an der Tankstelle in der Zeppelinstraße in Triptis tatsächlich für mehrere Stunden Diesel zum Preis von 0,20 Euro pro Liter getankt werden konnte – etwa ein Achtel des derzeitigen Normalpreises von knapp 1,60 Euro. Einige Kunden machten davon reichlich Gebrauch. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich die Nachricht rasend schnell.

Auch in Tank-App steht das Billigangebot

„Meine Frau kam nach Hause und erzählte von dem unglaublichen Preis auf der Anzeigetafel der Tankstelle“, berichtet Andreas W. Auch eine Freundin habe ein Foto von der Tafel in ihrem WhatsApp-Status geteilt. „Ich habe den Preis dann selber in einer Tank-App nachgeschaut und tatsächlich stand es auch dort.“

Tankbeleg mit dem manipulierten Preis. Foto: Marcus Scheidel

Gegen 1 Uhr am Montagmorgen war die unfreiwillige Rabatt-Aktion der Tankstelle vorbei – der Diesel war offenbar ausverkauft. Durch den Cyberangriff ist dem Betreiber der Tankstelle laut Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Gegen den oder die Täter wird wegen des Verdachts auf Computersabotage ermittelt.

