10 Euro Beute und 10.000 Schaden: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Neustädter Tankstelle ermittelt

Neustadt/Orla. Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Neustadt an der Orla hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Diese setzten rohe Gewalt für eine ziemlich magere Beute ein.

In der Nacht von Montag zu Dienstag ist in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) in eine Tankstelle eingebrochen worden. Laut Polizei hatten Unbekannte kurz nach Mitternacht mehrere Türen beschädigt und gelangten durch Gewaltanwendung an der Vorder- sowie Hintertür ins Gebäudeinnere.

Dort nahmen sie jedoch nur geringwertige Lebensmittel im Wert von 10 Euro an sich, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Anschließend flüchteten sie.

Durch die Gewalteinwirkung entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 an den Türen. Durch Ermittlungen gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige ausfindig zu machen. Dabei handele es sich um einen 21-jährigen Neustädter sowie eine 15-Jährige aus dem Umland. Beide stünden mutmaßlich mit dem Einbruch im Zusammenhang, hieß es.

Die weiteren Umstände sowie ob weitere Personen beteiligt waren, müsse noch ermittelt werden.

