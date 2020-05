Erfurt. Die Polizei in Erfurt sucht nach diesem Geschwisterpaar.

11 und 13 Jahre alte Geschwister aus Erfurt vermisst

Das 11 Jahre alte Mädchen und ihr 13 Jahre alter Bruder hatten am Freitagnachmittag die elterliche Wohnung in der Innenstadt von Erfurt verlassen und gelten seitdem als vermisst, wie die Beamten am frühen Samstagmorgen mitteilten.

Die Polizei in Erfurt sucht nach einem Geschwisterpaar. Foto: Polizei

Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien sie gemeinsam unterwegs. Die Polizei hat eine Beschreibung der beiden Jugendlichen, die aus Erfurt stammen, veröffentlicht.

Das Mädchen ist

148 cm groß,

sehr schlank und

trägt eine Brille,

hat dunkle schulterlange lockige Haare.

Es war zuletzt mit einer schwarzen Jacke,

einer schwarzen Hose sowie

schwarzen Schuhe mit blauen Adidas-Streifen.

Der Junge ist

160 cm groß,

ebenfalls schlank

mit kurzen schwarzen Haaren.

Neben einer schwarzen Hose trug er

eine Sportjacke mit der Aufschrift Grün-Weiß Erfurt.

Hinweise an die Erfurter Polizei unter Telefon: 0361/78400 oder an jede andere Polizeidienststelle.

