14-Jährige macht Spritztour mit dem Auto

Themar. Im Landkreis Hildburghausen hat die Polizei eine besonders junge Autofahrerin überführt. Einen Führerschein konnte sie noch gar nicht haben.

In Themar im Landkreis Hildburghausen hat die Polizei eine 14-Jährige ermittelt, die mit dem Auto unterwegs war. Wie die Polizei am Montag informierte, hätten Sonntagabend mehrere Personen bei der Polizei angerufen und die Beamten darüber informiert, dass eine 14-Jährige mehrfach mit einem Auto in Themar hin und her gefahren sei.

Die Beamten fanden das Auto, welches bereits geparkt war und trafen später auch die vermeintliche Fahrerin bei ihrer Mutter an. Sie erwarte jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

