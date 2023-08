14-Jähriger nach Fahrradunfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen schwer verletzt

Der Jugendliche kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. (Symbolbild)

Hohleborn. Ein Radfahrer kollidierte mit einem Auto im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und verletzte sich dabei schwer.

Ein 14-jähriger Radfahrer wurde am Montagnachmittag auf der Heubergstraße in Hohleborn schwer verletzt, als er mit einem Auto zusammen stieß. Wie die Polizei mitteilt, überquerte er nach ersten Erkenntnissen hinter einem in Richtung Seligenthal fahrenden Wagen die Fahrbahn und kollidierte mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Auto.

Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus. Der beteiligte Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

