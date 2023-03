Am Montagmorgen hat sich in Suhl ein Unfall mit zwei Bussen ereignet. (Symbolbild).

15.000 Euro Schaden: Linienbus prallt in Suhl in einen Reisebus

Suhl. Am Montagmorgen ist in Suhl ein Linienbus in einen Reisebus geknallt. Die beiden Fahrer und die 32 Fahrgäste sind mit dem Schrecken davon gekommen.

Am Montagmorgen hat sich in der Friedrich-König-Straße in Suhl ein Unfall mit zwei Bussen ereignet. Der Fahrer eines Reisebusses hatte sein Fahrzeug verkehrsbedingt abgebremst. Der nachfolgende Linienbusfahrer hatte die Situation zu spät bemerkt und prallte in den Reisebus.

Laut Polizei sind beide Fahrer und die 32 Fahrgäste unverletzt geblieben. An den Bussen ist ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro entstanden.

